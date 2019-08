„Dragi prieteni, ţin să vă anunţ, cu mare tristeţe, că anulez nunta. Îmi cer scuze că fac acest lucru cu patru zile înainte de eveniment. Din păcate, eu şi logodnicul meu am întâmpinat probleme ireparabile. Am decis să ne despărţim”, anunţă „Bridezilla” pe Facebook.



Problema ţine de bani, deoarece oaspeţii au refuzat să plătească o sumă uriaşă pentru a-i finanţa ziua „exclusivistă”.



„Am cerut clar plicuri cu bani. Cum am putea avea nunta la care visăm, fără o finanţare corectă? Am sacrificat atât de multe şi tot ce am cerut de la invitaţi a fost câte 1.500 de dolari. Domnişoara de onoare a promis 5.000 de dolari, alături de serviciile de planificare a evenimentului. Cu lacrimi în ochi, noi i-am mulţumit şi am acceptat banii. Familia fostului meu logodnic a contribuit cu 3.000 de dolari”, explică femeia, potrivit mirror.co.uk.



„Cererea noastră pentru 1.500 de dolari de la fiecare invitat nu a fost a naibii de exagerată. Am zis din prima ce vrem. Dacă nu poţi oferi banii, nu eşti invitat la nunta noastră exclusivistă. E o petrecere unică în viaţă. După ce am trimis invitaţiile, doar opt oaspeţi au răspuns cu un cec de 1.500 de dolari. Eram galbeni la faţă”, se plânge domnişoara.



Logodnicul ei a sugerat o nuntă mai ieftină şi veselă în Las Vegas, dar tânăra i-a râs în faţă. Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, domnişoara de onoare şi părinţii fostului iubit şi-au retras oferta „financiară”.



În cele din urmă, chiar şi logodnicul s-a săturat de situaţie şi a părăsit-o, numind-o „căţea lacomă”.



Ulterior, femeia a povestit că şi-a revenit după incident şi a plecat într-o excursie în America de Sud.



Susan este o persoană cât se poate de reală, lucru confirmat chiar de verişoara ei, care se bucură că o vede „o singură dată pe an”.