Angajaţii unei firme din Washington DC au rămas şocaţi când s-a întors luni dimineaţă la serviciu şi au observat că o umbrelă bloca uşa iar ei nu putea intra.

Neeraj Agrawal a postat poza pe Twitter iar postarea a devenit rapid virală.

Pe măsură ce postarea devenea din ce în ce mai virală, multe persoane care au văzut-o au venit cu tot felul de sfaturi pentru a-i ajuta pe angajaţi. Însă, potrivit lui Mike Ponticelli, angajat în cadrul acelei companii, niciuna dintre sugestii nu a funcţionat.

„Două dintre umeraşele mele au fost sacrificate în încercarea de a deschide uşa. Apreciez sugestiile de pe Twitter, dar niciuna dintre ele nu a funcţionat”.

Mike şi alţi trei colegi nu au putut intra în birou timp de 2 zile.

Ulterior, reprezentanţii companiei WeWork, care deţine clădirea, au chemat un specialist care a făcut o gaură în tavan prin care a introdus un fir pentru a ridica umbrela.

Postarea a strâns 115.000 aprecieri şi 20.000 de distribuiri, dar Neeraj Agrawal susţine că toate lumea de pe internet crede mereu că are dreptate.

„Numeroşi oameni mi-au spus cum să rezolv problema, dar au greşit în totalitate, erau atât de îngâmfaţi. Internetul este rău”, a declarat acesta întru interviu.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR