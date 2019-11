Camionul se îndrepta spre compania Rocks Off Ltd pentru a livra încărcătura, dar a fost spart între autostrada A14 şi municipiul Broughton, în septembrie, scrie The Sun.



Poliţia din Northamptonshire a lansat un apel pentru a găsi jucăriile erotice dispărute.



Se pare că trailer-ul a fost spart între orele 1am şi 6.30am, în data de 18 septembrie.



Unul dintre utilizatorii paginii de Facebook a poliţiei a scris că hoţii sunt „deja în cătuşe”, fără a furniza alte detalii.



„Vor primi o pedeapsă severă, când vor fi prinşi”, a adăugat alt comentator.