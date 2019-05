Filmul lui Bong Joon-Ho este prezentat ca o comedie neagră care surprinde ciocnirea dintre două familii aflate în situaţii sociale complet opuse. Unii sunt şomeri, alţii, foarte bogaţi. Cineastul a recunoscut că nu a pregătit niciun discurs pentru ceremonie dar până la urmă şi-a amintit că a luat decizia de a deveni regizor la vârsta de 10 ani.

Este al doilea an la rând când Palm d´Or ajunge la un film care ilustrează momentul fast traversat de cinematografia asiatică după ce, în 2018, distincţia a ajuns la ”Hoţii” japonezului Hirokazu Kore-eda.

Marele premiu al Festivalului de la Cannes a ajuns în 2019 la pelicula ”Atlantique”, de Matti Diop, realizatoarea franco-senegaleză fiind laureată la prima sa selecţie în festival. De altfel, potrivit the Guardian, Diop este prima regizoare de culoare care intră în competiţie la Cannes. Ea a devenit cunoscută în calitate de actriţă, prin rolul din ”35” Rhums de Claire Denis.

Premiul juriului a fost împărţit de ”Les Miserables” de Ladj Ly şi ”Bacarau”, de Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles.

În ciuda reticenţei arătate de critici, distincţia pentru cel mai bun regizor a mers la Fraţii Dardennes, pentru ”Young Ahmed”.

Emily Beecham, din ”Little Joe”, regizat de Jessica Hausner, a plecat acasă cu premiul pentru cea mai bună actriţă, în timp ce Antonio Banderas a fost premiat pentru prestaţia sa din ”Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar.

Cel mai bun scenariu a fost considerat cel al peliculei ”Portrait of a Lady on Fire”, al Celinei Sciamma.

Regizorul Alejandro González Iñárritu a fost preşedintele juriului competiţiei din acest an, alături de el regăsindu-se Robin Campillo (120 BPM), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Paweł Pawlikowski (Cold War), Alice Rohrwacher (Happy as Lazzaro), Kelly Reichardt (Certain Women) şi Enki Bilal, ca şi actriţele Maimouna N’Diaye şi Elle Fanning.

”Într-o epocă în care democraţia se pierde, pot să vă asigur de faptul că juriul acesta a fost foarte democratic a spus Alejandro González Iñárritu la ceremonie.

În cadrul ceremoniei de sâmbătă seară au mai fost premiate peliculele ”The Distance Between Us and the Sky”, a cineastului grec Vasilis Kekatos, cu trofeul pentru scurt-metraj, regizorul din Guatemala Cesar Diaz, pentru filmul său ”Nuestras Madres”, cu premiul Camera d´Or,

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a avut loc între 14 şi 25 mai.