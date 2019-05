Evenimentul este destinat celebrităţilor, şi nu numai, însă din această cauză este nevoie de o ţinută cu adevărat specială pentru a ieşi în evidenţă în „marea” de glam şi rochii scumpe.

Însă Kendall Jenner, în vârstă de 23 de ani, celebră datorită emisiunii Keeping Up With The Kardashian şi a carierei în modeling, a suprins invitaţii cu o ţinută marca Giambatistta Valli X H&M, de culoare roz, care i-a pus în evidenţă picioarele de invidiat.

Actriţa Eva Longoria, în vârstă de 44 de ani, a purtat o ţinută inspirată din modelul rochiilor de mireasă, accesorizată cu cercei lungi, strălucitori.

Pamela Anderson, celebra actriţă din serialul Baywatch, în vârstă de 51 de ani, a reprezentat imaginea perfectă a eleganţei într-o rochie roz.

Modelul canadian Winnie Harlow, de 24 de ani, a stârnit aprecieri prin rochia multicoloră, accesorizată de o trenă neagră.

În schimb, cântăreaţa Dua Lipa a adus o adevărată pată de culoare printr-o rochie roşie, masivă.

Modelul Stella Maxwell, de la Victoria’s Secret, a purtat o rochie marca Versace, cu diamante şi bucăţi de oglindă, ducându-ne cu gândul la filmul Frozen.





Adriana Lima, celebrul model brazilian, a încântat privile printr-o creaţie Ester Abner, cu umerii goi, în care şi-a pus în evidenţă talia şi picioarele faimoase.

Foto: Hepta