În vârstă de 32 de ani, compozitoarea şi cântăreaţa Ellie Goulding s-a căsătorit sâmbătă, în Yorkshire, Marea Britanie.

Ellie Goulding a purtat o rochie marca Chloe de culoare albă, cu mâneci lungi, personalizată, şi a fost adusă la biserică într-un automobil albastru Volkswagen, ornat cu flori, care s-a asortat cu voalul pe care aceasta îl purta.

Printre celebrităţile prezente la ceremonie s-au numărat ducesa de York, Sarah Ferguson, alături de cele două fiice ale sale, prinţesele Eugenie şi Beatrice.

Goulding şi Jopling, în vârstă de 27 de ani, s-au logodit în luna august 2018.

Ellie Goulding este o cântăreaţă, cantautoare şi multi-instrumentistă. Şi-a lansat albumul de debut, intitulat "Lights", în 2010, debutând pe primul loc în topurile britanice. Goulding a avut numeroase colaborări muzicale cu artişti de renume, precum Calvin Harris, Major Lazer, The Weeknd şi Tinie Tempah, şi a asigurat o parte din coloana sonoră a filmului "50 de umbre ale lui Grey/ 50 Shades of Grey", cu piesa "Love me like you do". Melodia are peste un miliard de vizualizări pe YouTube şi i-a adus cântăreţei prima nominalizare la premiile Grammy. În 2014, Goulding a primit premiul pentru cea mai bună artistă britanică la gala BRIT Awards.

Foto: Hepta