Artistul în vârstă de 28 de ani a preluat poziţia de lider de la Adele, care a ocupat locul întâi în acest top realizat de publicaţia Heat în ultimii trei ani, dar a împlinit deja 31 de ani şi nu mai poate fi inclusă în clasament.

Actorul Daniel Radcliffe, în vârstă de 30 de ani, ocupă locul al doilea în topul pe anul acesta, cu o avere de 90 de milioane de lire sterline (105 milioane de euro), majoritatea fiind obţinută cu ajutorul rolului din franciza "Harry Potter".

Cântăreţul Harry Styles, star al trupei One Direction, în vârstă de 25 de ani, ocupă poziţia a treia, cu 64 de milioane de lire sterline (74 de milioane de euro).

Actriţa Emma Watson, în vârstă de 29 de ani, colega de franciză a lui Radcliffe, ocupă locul al patrulea, cu o avere de 57 de milioane de lire sterline (66 milioane de euro).

Topul este completat de cântăreţul Niall Horan, în vârstă de 26 de ani (54,8 milioane de lire sterline), trupa Little Mix (50 de milioane de lire sterline), muzicienii Louis Tomlinson, în vârstă de 27 de ani (46 de milioane de lire sterline), şi Liam Payne, în vârstă de 26 de ani (44 de milioane de lire sterline), modelul Cara Delevingne, în vârstă de 27 de ani (39,5 milioane de lire sterline), şi cântăreţul Zayn Malik, în vârstă de 26 de ani (38 de milioane de lire sterline).

Ed Sheeran, care şi-a lansat anul acesta un nou album, "No.6 Collaborations Project", deţine patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

