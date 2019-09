Robin Thicke era pasager în vehiculul condus de logodnica şi mama copiilor lui, April Love Geary. Autovehiculul lor s-a ciocnit de o altă maşină, care s-a răsturnat.

Martori ai accidentului, citaţi de tmz.com, spun că Robin a ieşit singur din maşină şi a mers să verifice pasagerii din celălalt vehicul.

Reprezentanţii poliţiei au indicat că, din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cine a fost vinovatul.

În vârstă de 42 de ani, Robin Alan Thicke este cântăreţ, compozitor şi producător muzical şi a colaborat cu numeroase vedete, precum Christina Aguilera, Nicki Minaj, Pharrell Williams, Usher, Jennifer Hudson, Flo Rida, Brandy, Kid Cudi şi Mary J. Blige. Printre cele mai cunoscute piese interpretate de el se numără "Lost Without U", "Magic", "Sex Therapy", dar a devenit celebru la nivel mondial în 2013, cu "Blurred Lines", plasat pe primul loc în US Billboard Hot 100. În prezent, este membru al juriului concursului muzical produs de Fox "The Masked Singer".

Thicke - ce a mai fost căsătorit cu actriţa Paula Patton, cu care are un fiu în vârstă de 9 ani - are o relaţie cu April din 2014. Cei doi au împreună două fiice, în vârstă de 18 luni, respectiv 6 luni.