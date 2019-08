Prevăzută pentru 8.30, ora României, în regim automat, conectarea nu a avut loc. Capsula spaţială a reînceput manevrele în vederea conectării la ISS, au precizat agenţiile de presă din Rusia.

Transmisiunea în direct pe site-ul Agenţiei spaţiale ruse (Roskosmos) a fost întreruptă în momentul în care Soyuz se afla la o distanţă de doar câteva sute de metri de ISS.

Potrivit agenţiei Interfax, pentru a fi în siguranţă, capsula a fost mutată la o distanţă de aproximativ 300 de metri de ISS.

Roskosmos nu a comentat imediat incidentul, iar jurnaliştii invitaţi în centrul de control al misiunii din Moscova au fost rugaţi să părăsească clădirea, potrivit RIA Novosti.

Potrivit NASA, citată de dw.com, specialiştii ruşi le-au spus astronauţilor aflaţi pe ISS că problema tehnică este la avanpostul spaţial, nu la modulul Soyuz, mai precis la sistemul de conectare automată KURS.

The unpiloted Soyuz spacecraft is approaching the space station nearing the Poisk module for a 1:30am ET docking today. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/5dHGSs4jPK