Covorul roşu s-a strâns după cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes însă Caravana Les Films de Cannes continuă în România cu o selecţie de filme prezentate pe croazetă în 2018.

„The Wild Pear Tree/Sub Umbra Părului Sălbatic”, regizat de marele autor al cinematografiei contemporane turceşti Nuri Bilge Ceylan, va deschide Caravana Les Films de Cannes à Bacău vineri, 7 iunie, de la ora 17.00. Prezentat în competiţia oficială, Sub umbra părului sălbatic îl are în prim plan pe Sinan, pasionat de literatură, care şi-a dorit dintotdeauna să fie scriitor. Întors în satul său natal din Anatolia, îşi adună toată energia ca să strângă banii necesari pentru a fi publicat, dar datoriile tatălui său, făcute la pariuri, îl ajung din urmă.

Tot vineri, de la 20.15 va rula ”Cold War/Războiul Rece” (Premiul pentru regie, Cannes). Filmul este plasat în perioada războiului rece, în Polonia, şi spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiţii sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviţi, dar incapabili să renunţe unul la celălalt. Iubit de critici şi de public, Cold War are forţa de odinioară a cinematografului polonez clasic, coloana sonoră, pe ritmuri de jazz şi rock and roll, împletindu-se perfect cu povestea furtunoasă a cuplului în "una dintre cele mai colorate experienţe pe care le vei vedea vreodată alb-negru", scrie revista Time Out.

Sâmbătă, pe 8 iunie, de la ora 17:30 băcăuanii vor avea ocazia să vadă "Sunset/Apusul", regizat de. László Nemes, în avanpremieră, inaintea lansării sale în cinematografele româneşti pe 21 iunie. Filmul a avut o proiecţie specială în închiderea ediţiei a 9-a a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest.

~În 2015, regizorul maghiar László Nemes lua pe sus lumea cinematografului cu primul său film, Son of Saul – cu care a câştigat premiul Grand Prix la Cannes, iar apoi Oscarul pentru cel mai bun film străin al anului. Presa l-a considerat noul copil minune al cinematografiei europene. Cel de-al doilea film al său «Sunset/Apusul» a avut premiera în toamna anului 2018, în competiţia principală a Festivalului de la Veneţia, unde a câştigat premiul criticii - FIPRESCI. Actorii din rolurile principale sunt Juli Jakab şi românul Vlad Ivanov - proaspăt intors de pe croazetă dupa premiera filmul «La Gomera» în regia Corneliu Porumboiu – aflat la cel de-al doilea rol în limba maghiară (după Hier, de Balint Kenyeres). Acţiunea din Sunset are loc în Budapesta, înaintea începutului Primului Război Mondial iar anxietăţile şi premoniţiile despre schimbarea violentă ce se pregăteşte sunt simţite din interiorul unui magazin şic de pălării şi văzute prin ochii tinerei Irisz, o orfană care vine în oraş să lucreze la magazinul care odată fusese deţinut de familia ei", spun organizatorii evenimentului.

Autor al filmelor Gomora şi Reality, ambele distinse cu Marele Premiu la Cannes, Matteo Garrone este unul dintre cei mai apreciaţi regizori contemporani, fiind considerat cineastul care a revigorat cinema-ul italian, alături de Paolo Sorrentino. Cel mai recent film al său, Dogman/Frizerul de câini se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe ecranul de la Ateneu, actorul Marcello Fonte primind Premiul pentru Cea mai bună interpretare masculine la Cannes. Într-o lume unde dreptatea aparţine celor puternici, Marcello, un simpatic şi caraghios frizer de patrupede, îşi completează veniturile de la salonul canin la care lucrează vânzând şi ceva droguri– doar din când în când. Când Simoncino, client fidel de-al lui Marcello şi fost boxer, e eliberat din puşcarie, cartierul ia foc – iar Marcello se vede nevoit să îi sară în ajutor.

În ziua de închidere, duminică, 9 iunie, "Border/La graniţă", de Ali Abbasi, câştigătorul premiului Un Certain Regard la Cannes 2018 va fi proiectat începând la 18:00. Filmul o are în prim plan pe Tina, un ofiţer vamal, apreciată de colegi pentru nasul ei fin cu care poate mirosi sentimentele de vinovăţie sau ruşine la oameni. Variety scria că este "un melanj captivant de film romantic, noir nordic, realism social şi horror fantastic, care sfidează şi răstoarnă convenţiile genului". Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi este la al doilea lungmetraj (după Shelley, 2016, în premieră mondială la Berlin, cu românca Cosmina Stratan în rol principal).

Tot duminică, de la 20:00, va rula "Girl/Balerina", debutul belgianului Lukas Dhont, câştigătorul premiului Caméra d’Or – premiu pe care l-a câştigat şi Corneliu Porumboiu în 2006, cu debutul "A fost sau n-a fost?" – şi care a primit totodată şi premiul pentru Cel mai bun actor şi premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film din secţiunea Un Certain Regard. Filmul spune povestea Larei care visează să devină balerină profesionistă. Victor Polster, actorul din rolul principal, avea doar 15 ani la momentul filmării şi a fost ales la finalul unui casting de jumătate de an, din peste 500 de candidaţi.

Din martie până în iunie, Caravana Les Films de Cannes dă şansa publicului din ţară să vadă unele dintre cele mai recente filme, prezentate sau premiate la cel mai important festival de film din lume. Caravana duce mai departe demersul iniţiat în 2016 de festivalul Les Films de Cannes a Bucarest de a se extinde cu ediţii locale şi de a reobişnui publicul din România cu un cinema de calitate, se arată în comunicat.