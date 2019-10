Brian Steven Smith, în vârstă de 48 de ani, din Anchorage, Alaska, a fost acuzat că a ucis o femeie, într-o cameră de hotel, scrie news.sky.com.



Poliţia spune că rămăşiţele umane ale victimei au fost găsite în data de 2 octombrie.



Anchetatorii încearcă în prezent să stabilească identitatea femeii şi modalitatea în care a fost ucisă.



Într-unul din cele 12 clipuri de pe cardul de memorie SD, intitulat „Crimă la Marriott”, femeia este sugrumată de un bărbat.



Vocea unui agresor se aude, acesta zicând „mori”, potrivit documentelor poliţiei. Bărbatul are accent „englezesc”.



Într-un alt filmuleţ, femeia se zbate şi încearcă să se apere de agresor, pe măsură ce acesta o strânge de gât.



De asemenea, individul calcă cu piciorul pe gâtul femeii, o înjură şi spune că aceasta trebuie să moară.



Mai mult, agresorul foloseşte un cablu pentru a strangula victima şi râde în tot acest timp.



Ultimele date pentru imaginile de pe cardul misterios datează din 6 septembrie, ora locală 1:12 AM.



În acelaşi interval, apelurile telefonice îl plasează pe Smith în apropiere de rămăşiţele respective.



Anchetatorii au descoperit că suspectul a închiriat o cameră între 2-4 septembrie şi covorul din încăpere are aceeaşi culoare ca şi cel din filmările groazei.



Printre cele 39 de imagini de pe cardul SD se numără una în care femeia este sub o pătură, într-un cărucior de bagaje al unui hotel, în vecinătatea unei camionete.



Smith deţine o camionetă Ford Ranger, model 1999, alături de soţia lui, informează procurorii.



O femeie a sunat la poliţie în data de 30 septembrie, pentru a anunţa că a găsi un card de memorie cu imagini violente, în apropierea unui magazin din Fairview, la nord de centrul oraşului Anchorage.



Două zile mai târziu, poliţiştii au găsit rămăşiţe umane în afara oraşului, la câţiva kilometri distanţă de un hotel, unde imaginile ar fi fost realizate.



Femeia din imaginile respective are părul negru şi mai multe semnalmente coincid cu cele ale victimei găsite în pădure.



Smith, originar din Africa de Sud, a fost arestat marţi pe Aeroportul Internaţional Ted Stevens din Anchorage şi în cazul său autorităţile au stabilit o cauţiune de 500.000 de dolari.

foto: Pixabay