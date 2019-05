Vedeta a făcut anunţul publicând o fotografie în care apare purtând cătuşe, ochelari de soare supradimensionaţi şi un costum mulat cu modelul blănii de leopard.

Noul single se numeşte "Press".

Potrivit publicaţiei Vibe, fotografia pare să facă aluzie la o fotografie în care apare într-o poziţie asemănătoare criminala în serie Aileen Wuornos, o fostă prostituată care a fost condamnată la moarte după ce a ucis şapte bărbaţi în 1989 şi 1990. Wuornos a susţinut că toate crimele le-a comis în legitimă apărare, după ce bărbaţii au încercat să o violeze. A fost executată în 2002 şi procesul ei este surprins în pelicula ”Monster”, personajul femeii fiind jucat de Charlize Theron, care a câştigat Oscarul pentru interpretarea acestui rol.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică şi viaţă personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenţia cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relaţia sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar şi prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" şi 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câştigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.

Foto: Instagram/ Cardi B