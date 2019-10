Preţul obţinut de scos de compania Julien's Auctions pentru cardiganul purtat de Cobain la concertul care a avut loc cu câteva luni înaintea morţii artistului a fost scos la licitaţie în cadrul unui eveniment găzduit de Hard Rock Cafe din New York City. Articolul de îmbrăcăminte purtat de solist în timpul recitalului MTV Unplugged a fost adjudecat pentru 334 de mii de dolari devenind cel mai scump pulover licitat vreodată.

Casa de licitaţii l-a descris drept ”unul dintre cele mai cunoscute pulovere din istoria muzicii”. Cardiganul nu a fost spălat, fiind păstrat în tot acest timp într-un seif.

Concertul Nirvana MTV Unplugged din New York a fost înregistrat la studiourile Sony Music cu cinci luni înaintea sinuciderii lui Kurt Cobain, care a avut loc pe 5 aprilie, 1994. Albumul care a surprins interpretarea trupei din acea seară a fost lansat la patru luni după moartea artistului.

În aceeaşi licitaţie a fost vândută şi o chitară Fender din 1993 folosită de Cobain în timpul turneului In Utero. Preţul la care a fost adjudecată a fost de 340 de mii de lire. Instrumentul a fost expus mult timp în Rock and Roll Hall of Fame. Chitara a fost însoţită de o scrisoare semnată de soţia muzicianului, Courtney Love Cobain, care arăta că este vorba despre unul dintre instrumentele preferate de Cobain.

Peste 700 de obiecte care au aparţinut şi au fost folosite de vedete ca Elvis Presley, the Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan şi Jimi Hendrix au fost vândute cu această ocazie.

În noiembrie 2015, cardiganul lui Kurt, "din acril, mohair şi lycra, prevăzut cu cinci nasturi, din care unul lipseşte, cu două buzunare exterioare", a fost vândut pentru suma de 137,500 de dolari de aceeaşi casă de licitaţii. Atunci, preţul estimat a fost de 60,000 de dolari.

Cel care a cumpărat atunci cardiganului, un om de afaceri care a preferat să nu-şi dezvăluie identitatea, a păstrat articolul vestimentar într-o hârtie specială de protecţie şi l-a depozitat într-un seif.

"Este extrem de important ca noi să nu-l spălăm. Încă are pete pe el. Pot fi văzute chiar şi urme ale unor arsuri de ţigară", a declara Darren Julien, fondatorul companiei Julien’s Auctions.

Preţul estimat pentru noua vânzare a cardiganului era de 200 de mii de dolari.

"Icons & Idols: Rock 'n' Roll a devenit o investiţie. Nu este doar o piaţă pentru colecţionari, ci şi pentru investitori. Persoana care a cumpărat cardiganul în 2015 a făcut o investiţie. Anticipăm că va fi vândut pentru o sumă dublă", a adăugat Julien.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor '80, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii '90, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are". După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani - interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea.

