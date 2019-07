Paul Dolan a sugerat faptul că, în timp ce căsătoria îi face pe bărbaţi mai fericiţi şi le oferă o stare de spirit mai bună, femeile căsătorite duc o viaţă total opusă: „Dacă eşti bărbat, probabil că ar trebui să te căsătoreşti, dacă eşti femeie, nu te chinui”, a declarat acesta la un festival de literatură organizat în Wals, Marea Britanie, în mai.

Paul Dolan a inclus ideile aceste despre femei în noua sa carte Happy Ever After: Escaping the Myth of the Perfect Life (n. r. Fericiţi până la adânci bătrâneţi: Demitizarea vieţii perfecte). Însă ulterior şi-a retras unele afirmaţii după ce economistul american Gray Kimbrough a dezvăluit că afirmaţiile lui se bazează pe un studiu care are rezultatele exact opuse: în fapt, femeile căsătorite care au şi copii sunt puţin mai fericite decât cele necăsătorite şi fără copii.

Un studiu făcut în 2016 în Canada dezvăluie că, pe o scară de la 1 la 10 a fericirii, femeile căsătorite au acordat, în medie, nota 7,97, iar femeile necăsătorite, 7,39, deci diferenţa este una aproape insesizabilă.

Însă jurnalista Vicki Larson, autoarea a cărţii The New I Do: Reshaping Marriage for Skeptics, Realists and Rebels (n. red. Noul „Da”: Căsătoria pentru sceptici, realişti şi rebeli), este de părere că nu trebuie să încercăm să aflăm cine este mai fericită şi cine nu, ci pur şi simplu să fim sinceri referitor la propriile convingeri şi să ni le acceptăm ca atare dând dovadă de curaj.

Specialiştii sunt de părere că aceste încercări de a defini fericirea pentru femei şi de a le cataloga provoacă anxietăţi inutile, în timp ce bărbaţilor nu li se acordă nicio importanţă din acest punct de vedere, relatează The Globe and Mail.

Foto: Pixabay