Micuţul căţel cu un fel de coadă crescută pe frunte a devenit cunoscut pe reţelele de socializare după ce a fost salvat din locul unde fusese abandonat.

Organizaţia de salvare a animalelor Mac's Mission l-au găsit pe căţeluş cu o rană la picior iar alături de el se afla şi un câine mai bătrân.

Membrii organizaţiei l-au numit Narwhal the Little Magical Furry Unicorn şi chiar i-au făcut o pagină de Facebook pentru fani unde au postat fotografii şi videoclipuri cu mica vedeta blănoasă.

look at him go, whalefact pic.twitter.com/N7G2uWMsym