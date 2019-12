Cifrele obţinute nu sunt oficiale, organismele care gestionează drepturile de autor protejând intimitatea artiştilor, dar o investigaţie a postului Channel 5 a oferit o listă de sume aproximative.

Astfel, pentru piesa “Merry Xmas Everybody”, interpretată de Slade, britanicii au calculat că s-ar încasa aproximativ 1 milion de lire sterline în fiecare an. Lista continuă cu piesele “Fairytale of New York”, a celor de la The Pogues împreună cu Kirsty MacCol şi cu celebra piesă “All I Want for Christmas is You”, cântată de Mariah Carey, pentru fiecare dintre aceste melodi adunându-se aproximativ 400.000 de lire sterline în fiecare an.

Topul continuă cu “White Christmas”, cântat de Bing Crosby, în dreptul căruia au fost calculate venituri în valoare de 328.000 de lire sterline anual. “Last Christmas”, piesa celor de la Wham!, este următoarea în top, cu venituri aproximate în jurul cifrei de 300.000 de lire sterline. Pe listă mai sunt “Wonderful Christmastime”, de Paul McCartney (260.000 de lire sterline), “Stop the Cavalry”, de Jona Lewie (120.000 de lire sterline), “2000 Miles”, de The Pretenders (102.000 de lire sterline), “Mistletoe and Wine”, de Cliff Richard (100,000 de lire sterline), “Stay Another Day”, de East 17 (97.000 de lire sterline).

Lista a fost comentată de Noddy Holder de la Slade care a confirmat că piesa le aduce lui şi colegului său, Jim Lea, câte jumătate de milion de lire fiecăruia, pentru o piesă care a fost pe primul loc al topurilor britanice şi în 1973 şi în 1989.

“E clar o schemă funcţională pentru pensie”, a spus Holder celor de la BBC.

“Nu ne-am gândit să meargă aşa dar pare să aibă propria viaţă acum.... A fost folosită în reclame, a intrat pe coloana sonoră a multor filme şi a fost utilizată pentru tot felul de lucruri”, spune muzicianul despre piesa “Merry Xmas Everybody”.

Tot modului în care a fost utilizată de alţi creatori îi datorează celebritatea şi piesa cântată de Mariah Cary. În Marea Britanie, piesa nu a ajuns decât pe locul doi al topurilor în anul în care a fost lansată, 1994. În schimb, după ce a fost folosită în pelicula ”Love Actually” (2003), publicul a fost cucerit. Şi piesa lui Bing Crosby, “White Christmas”, scrisă de Irving Berlin, a apărut tot într-un film, ”Holiday Inn” (1942).

Timpul pare să fi fost de partea celor de la Wham!, pentru că în 1984, când şi-au lansat piesa, ei au fost depăşiţi în topuri de o melodie acum uitată, “Do They Know it’s Christmas?”, de Band Aid. Anii care au urmat, au adus tot mai mulţi fani pentru piesa Wham! şi “Last Christmas” a ajuns pe primele locuri ale clasamentelor din nou, după ce George Michael a murit chiar de Crăciun, în 2016. Doar piesele lansate în acel an de Eminem şi Ed Sheeran au făcut ca melodia clasică să nu ajungă decât pe locul trei.