Calvarul a început în 2015, când lui Nolan i s-a înfundat nasul. Din păcate, era vorba de altceva: cancer, scrie romaniatarata.ro.



Nolan s-a simţit tot mai slăbit şi, cu inima frântă, părinţii s-au pregătit pentru ce este mai rău.



Mama a memorat ultima conversatie cu fiul sau si a impartasit-o cu restul lumii intr-o postare de Facebook:



Eu: Piciule, te doare cand respiri, nu?

Nolan: Pai… Da…

Eu: Te doare rau de tot, nu-i asa?

Nolan: Mda…

Eu: Piciule, cancerul asta e urat rau. Dar nu trebuie sa mai lupti.

NOlan (incantat): Nu trebuie?? Dar lupt pentru tine, mami.

Eu: Nu piciule! Asta ai facut pana acum? Ai luptat pentru mami?

Nolan: Pai?!

Eu: Nolan, care e treaba mea ca mama?

Nolan, cu un zambet larg: Sa ma aperi!

Eu: Puiule… Nu mai pot sa fac asta aici. Dar te voi putea apara in Rai (asta mi-a frant inima)

Nolan: Deci, eu o sa merg in Rai si o sa ma joc pana vii si tu acolo. Vii si tu, asa-i?

Eu: Garantat, nu scapi de mine asa usor!

Nolan: Multumesc mami!

O sa ma duc sa ma joc „s-a intamplat un miracol pe care nu-l voi uita niciodata…”



În ultimele 36 de ore din viaţa micuţului, mama sa s-a uitat cu el la desene animate şi i-a stat alături.



Mama l-a întrebat pe fiul ei dacă se poate băga la duş, pentru scurt timp. Acesta a zis că da, dar să-l trimită pe un unchi să stea cu el.



„Mi-a zâmbit. Am închis uşa. Ulterior mi-au spus ca in momentul in care am inchis usa a inchis ochii si a cazut intr-un somn adanc, semn ca era finalul.

Cand am deschis usa, echipa medicala care avea grija de el era in jurul patului si toata lumea s-a uitat la mine cu lacrimi in ochi”, a povestit mama îndurerată.



„Ruth, doarme profund, nu mai simte nimic”, i-au zis medicii. Îngeraşul i-a zis că o iubeşte: „Te iubesc, mami!” şi apoi s-a stins.



„Fiului meu îi era îngrozitor de frică, chiar şi când făceam duş şi mă aştepta pe preşul din baie. Acum, nu mai am decât un covoraş de baie gol, unde cândva băieţelul meu frumos o aştepta pe mama lui”, a povestit femeia.