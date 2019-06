Bărbatul a fost în comă 4 luni de zile după ce a dezvotlat o infecţie la nivelul plămânilor.

Când s-a trezit, a descoperit că membrelele îi fuseseră amputate şi o parte din faţa îndepărtată, potrivit Leichestershire Live.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, tatăl a doi copii, a vorbit despre experienţa lui devastatoare la un congres anual al doctorilor.

Tom a povestit ce impact important a avut victoria celor de la Leicester City în Premier League 2015/2016: „Fotbalul este doar un alt lucru. De îndată ce am învăţat să conduc din nou, deci să-mi duc copii la şcoală. De asemenea, asta însemna în secret că pot să merg cu fiul meu Freddie să vedem meciurile lui Leicester City. Clubul are lucrul ăsta minunat legat de persoanele cu dizabilităţi în care îţi dau biletul de sezon cu discount. Am plătit 250 de lire. Apoi îţi dau un bilet la fel gratuit pentru îngrijitorul tău. Şi Freddie, care avea 6 ani, era îngrijitorul meu. De fapt chiar i-au dat un card cu poza lui pe el în care scria că este îngrijitorul meu - şi ăsta era un lucru important. La mijlocul meciului obişnuia să se ducă să îmi ia ceai. Şi-a luat cu adevărat rolul în serios şi de atunci mergem la meci de câte ori joacă acasă”.

Când cei doi au început să meargă la meciuri, Leicester City se afla pe ultimele locuri din Liga 1, iar în sezonul 2016/2017 au câştigat Premier League, fapt care, spune Tom „ne-a arătat mie şi fiului meu că poţi să îţi revii după un dezastru”.

Freddie s-a născut în timp ce tatăl lui e afla încă în comă.

Bărbatul avusese o carieră de succes în domeniul corporaţiilor bancare şi urma să îşi dezvolte propria afacere alături de soţie. Ulterior a început să manifeste simptome precum stările de vomă şi dureri de cap foarte mari.

Tom a fost transportat a spitalul Peterborough însă a fost diagnostiat abia după 5 ore, timp în care speticemia s- extins.

Recuperarea lui a presupus numeroase operaţii estetice, exerciţii dificile pentru a învăţa să meargă şi să conducă.

În pezent,, Tom lucrează într-un call center împreună cu o fostă asistentă medicală.

Tom şi soţia lui, Nic, militează pentru o informare corectă şi un training corespunzător pentru personalul medical în legătură cu importanţa depistării septicemiei la timp.

În 2016, povestea lui Tom a fost ecranizată în filmul „Starfish”.