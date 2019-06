Autorităţile au fost nevoite să eutanasieze ursul după ce a apărut tot mai des în zona Lacului Henry Hagg. Turiştii chiar obişnuiau să-şi facă selfie-uri cu ursul „prietenos” şi să-i lase mâncare, relatează CBS News.

Din cauza faptului că era obişnuit cu oamenii, relocarea lui ar fi fost dificilă, au declarat experţii.

Poliţia a postat pe Twitter fotografii cu ursul şi i-a avertizat pe oameni să evite zona, până atunci când ursul va fi atras înapoi în pădure. Până la urmă, animalul a fost eutanasiat.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk