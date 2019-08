Prinţul Andrew al Marii Britanii a declarat, sâmbătă, că nu a fost martor la nicio infracţiune sexuală în momentele petrecute împreună cu Jeffrey Epstein şi nici nu a avut vreo suspiciune în ceea ce îl priveşte pe miliardarul american, potrivit Reuters.

Ducele de York s-a aflat în ultima vreme în ochii opiniei publice, după ce s-a descoperit că a fost prieten cu Epstein, care, recent, s-a sinucis în închisoare, în timp ce era anchetat pentru trafic de minori.

Andrew, fiul mijlociu al reginei Elizabeth a II-a, a transmis presei un comunicat în care spune că doreşte "să clarifice faptele" din jurul relaţiei sale cu Epstein.

"În niciun moment în timpul limitat petrecut cu el nu am văzut, nu am fost martor, nu am suspectat un comportament de tipul celuia care a condus la arestarea şi condamnarea sa", a declarat prinţul.

Presa britanică a publicat o fotografie despre care se spune că îl arată pe prinţ făcându-i cu mâna unei femei aflate într-o reşedinţă pe care Epstein o deţinea în cartierul Manhattan din New York. Fotografia ar fi fost făcută în 2010 - la doi ani după ce Epstein a pledat vinovat la acuzaţiile de solicitare a serviciilor unor prostituate şi după ce a fost înregistrat ca infractor sexual, în urma unui proces în statul american Florida.

Potrivit documentelor din instanţă, înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, şi prinţul Andrew.

În vârstă de 59 de ani, prinţul a declarat că a fost "o greşeală şi o eroare" faptul că s-a întâlnit cu Epstein în 2010, după ce acesta a pledat vinovat la acuzaţia că a plătit o minoră pentru relaţii sexuale.

El a spus că l-a cunoscut pe Epstein în 1999, l-a văzut o dată sau de două ori pe an şi a locuit în mai multe dintre proprietăţile acestuia.

"Sinuciderea lui are drept consecinţă multe întrebări fără răspuns şi recunosc şi simt compasiune pentru oricine a fost afectat şi doreşte o finalizare", a mai spus ducele de York.

"Având în vedere ceea ce ştim acum, ceea ce am crezut eu despre el nu a fost evident adevărat", a adăugat prinţul.

Comunicatul a fost trasmis la câteva zile după un altul al reprezentanţilor palatului Buckingham, în care se respingea orice sugestie că prinţul ar fi participat la infracţiunile sexuale de care a fost acuzat Epstein.

Potrivit unui articol apărut joi în publicaţia americană The New Republic, prinţul Andrew a fost surprins în timp ce "două tinere rusoaice elegante îi făceau masaj la picioare" în reşedinţa din New York a miliardarului american. Informaţia apare într-un e-mail trimis în 2013 de celebrul agent literar american John Brockman scriitorului Evgheni Morozov.

Potrivit The Guardian, prinţul Andrew l-ar fi cunoscut pe Epstein la sfârşitul anilor 1990, prin intermediul iubitei din epocă a miliardarului, Ghislaine Maxwell, fiica unui mogul media, Robert Maxwell. În 2001, în locuinţa din Londra a lui Ghislaine Maxwell, prinţul Andrew a fost fotografiat îmbrăţişând-o pe Virginia Giuffre, pe atunci în vârstă de 17 ani. Potrivit unor documente din instanţă, aceasta l-a acuzat ulterior pe Epstein că a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu prinţul, în mai multe rânduri.

Pe 10 august, Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis în celula sa de la o închisoare din New York. Miliardarul american era arestat pentru trafic de minori, în New York şi Florida, în perioada 2002 - 2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Miliardarul pledase nevinovat.

Cele mai recente acuzaţii care i se aduceau lui Epstein erau acelea că angajaţi ai săi şi prieteni l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreţinut relaţii sexuale cu acestea, deşi ştia că au sub 18 ani. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheaţă, pentru "masaje", dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Potrivit procurorilor care se ocupă de acest caz, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.