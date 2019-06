Ducele de Cambridge a făcut declaraţia miercuri, în timpul unei vizite la Albert Kennedy Trust din Londra, unde au fost dezbătute o serie de probleme cu care se confruntă tinerii din comunitatea LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer).

Prinţul a fost întrebat cum s-ar simţi dacă unul dintre cei trei copii ai săi i-ar mărturisi că este gay.

“I’m nervous, not because I’m worried about them being gay or anything, it’s more about the fact that I’m worried about the pressures, that they’re going to face.”



