O asistentă medicală, care a venit la muncă după ce s-a drogat cu fentanyl, în 2018, a fost eliberată condiţionat, scrie scallywagandvagabond.com.



Alicia Kisselbaugh, asistentă rezident la Centrul Medical al Universităţii Vanderbilt, a primit permisiunea de a-şi păstra locul de muncă, după ce a venit la muncă, în noiembrie 2018, având „mâinile transpirate şi vinete”, într-o stare de „confuzie, cu ochii daţi peste cap şi aparent extenuată”.



Colegii au trimis-o pe Kisselbaugh în camera de gardă, iar testul de urină a scos la iveală că aceasta luase fentanyl.



Fentanylul e o formă sintetică a heroinei, un medicament care provoacă dependenţe grave, prescris pe reţetă, doar pentru dureri cronice.



Fentanylul e de 100 de ori mai puternic decât morfina şi a ucis mii de oameni în SUA, într-un singur an.



Comisia de disciplină a stabilit însă că Kisselbaugh poate continua să muncească, sub control judiciar.



Nu se ştie de unde a procurat tânăra drogurile, deoarece nu există informaţii privind obţinerea lor ilicită.



În februarie 2019, Kisselbaugh a început un program de supraveghere de trei luni, în care va trebui să stea departe de droguri.



După finalizarea programului, Kisselbaugh va trebui să obţină acordul responsabililor de program, pentru a obţine integral licenţa de asistentă. În acest timp, femeia nu va mai putea practica asistenţa medicală în niciun stat american.

