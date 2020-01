Într-un clip distribuit pentru cei 350.000 de abonaţi, Lara a spus că nu o interesează ce joburi au potenţialii ei parteneri de viaţă.



Lana caută însă trei caracteristici importante.



Actriţa porno de 23 de ani a fost cea mai căutată vedetă în 2019, pe Pornhub şi a recunoscut că s-a săturat să fie „singură”.



Astfel, Lana îşi caută jumătatea.



„Ce caut la un tip? Sunt o femeie care produce proprii bani. Nu am nevoie de bani, deci nu pentru asta îl iau. O să mă văd cu un bărbat care are orice meserie, pentru că eu am totul asigurat. Am banii mei - nu am nevoie de nimic. Deci nu sunt ca restul fetelor - pentru că nu îmi pasă de partea materială”, a spus Lana.



Starul porno spune că îşi doreşte relaţii doar cu cei pentru care simte ceva. „Caut iniţial atracţia naturală. Îmi place chimia, să fiu atrasă de ceva”, explică ea.



„În al doilea rând caut un tip amuzant”, anunţă Lana.



În al treilea rând, Lana scapă imediat de cei care vor să o folosească. „Mă întreb în ultimul rând dacă mă vor pentru bani sau pentru că este cool să te vezi cu o vedetă porno”.



Lana speră să-şi găsească jumătatea, în cele din urmă.

