După câteva zile în care fanii paginii de Facebook Ilie Matei - „Omul Şoselelor”, dar nu numai, au putut să îşi voteze favorita, admnistratorul paginii a anunţat pe 7 decembrie câştigătoarea: Mălina Elena Ghileschi.

Tânăra câştigătoarea a reuşit să strângă aproximativ 3.500 de like-uri la poză în cele două runde de concurs.

„A fost o încercare de promovare a colegelor noastre, care pe lângă frumuseţe, sunt şi bune profesioniste. Nu toată lumea a înţeles asta, nici chiar toate fetele participante”, a anunşat Ilie Matei pe reţeaua de socializare.

Câştigătoarea concursului, Mălina Elena Ghileschi, are 22 de ani şi este din judeţul Botoşani. Tânăra a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E şi a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar din ianuarie 2019 practică această meserie.

Aceasta a povestit pentru Ilie Matei - „Omul şoselelor” modul în care s-a adaptat la această meserie şi la ce dificultăţi a reuşit să facă faţă, menţionând şi faptul că „De mică am fost pasionată de maşini şi de tot ceea ce ţine de şofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru maşinile de mare tonaj, am reuşit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie şi sper să am parte de mulţi kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor şoferilor mult noroc, drumuri bune şi line!”.

Foto: Mălina Elena Ghileschi

„Bună, sunt Mălina, am 22 ani şi sunt din judeţul Botoşani! După terminarea şcolii de şoferi pentru categoriile C, E şi obţinerea atestatului pentru transport marfă, în luna ianuarie 2019, mi-am început cariera mea de şofer la firma germană Spedition Pflaum GmbH. Firma are foarte multe ramuri: distribuţie de produse, distribuţie de colete, transport de marfă dintr-o ţară în alta etc. Logodnicul meu se afla aici de aproximativ un an jumătate şi se ocupa cu aprovizionare magazinelor NORMA (magazine asemănătoare cu LIDL ,PENNY, NETTO).

Practic, o zi de muncă se desfăşoară astfel: se merge cu camionul la un depozit de unde şoferul trebuie să încarce marfa pentru 2-3 sau 4 magazine, urmând să meargă la adresele filialelor pentru a lăsa paleţi cu alimente şi pentru a lua înapoi paleţi goi ce vor fi aduşi ulterior la depozitul de unde s-a încărcat marfa. Ajunsă în Germania, am avut la dispoziţie o lună de zile pentru a învăţa cum trebuie să manevrez o liză electrică, cum trebuie să încărc marfa în camion şi cel mai dificil lucru pe care l-am avut de învăţat a fost «faimosul» tras în rampă.

Eu lucrez în două ture, alternând o săptămâna de zi cu una de noapte. Iniţial, tura de zi mi se părea mai grea comparativ cu cea de noapte, deoarece când ajungeam la filială pentru a descărca marfa şi vedeam că parcarea magazinului e plină de maşini mici, mă înspăimântam. Cu multă atenţie şi răbdare, cu mişcări lente şi precise, m-am descurcat, Dumnezeu ferindu-mă de evenimente neplăcute. Lucrez singură pe camion de 10 luni şi nu mă văd făcând altceva în viitor”, a povestit aceasta pentru Ilie Matei.