În fapt, aceasta a anulat nunta pentru că invitaţii au refuzat să plătească această „taxă de participare” de 900 de lire fiecare.

Cerinţele lui Susan au ajuns pe internet, pe Facebook, ulterior pe platforma online Momsnet. Se pare că cerinţele ei chiar erau „un pic prea mult”.

„Dragi prieteni, îmi pare foarte rău să vă anunţ că am anulat nunta. Îmi cer scuze că o anulez cu 4 zile înainte. Din păcate, eu şi logodnicul meu ne-am despărţit din cauza unor probleme recente de nerezolvat. Am decis să încheiem relaţia şi să nu mergem mai departe cu planurile de viitor”, a scris „fosta viitoare mireasă”.

Se pare că adevărata problemă era una financiară, deoarce invitaţii au refuzat să plătească „taxa de participare” la nunta lor.

„Eu am cerut în special daruri sub formă de bani. Cum am fi putut avea nunta visurilor noastre fără fondurile necesare? Am sacrificat atât de multe şi doar le-am cerut invitaţilor 1.500 dolari. Domnişoara de onoare mi-a promis 5.000 de dolari plus serviciile ei pentru organizarea nunţii. I-am mulţumit printre lacrimi şi am acceptat. Familia fostului meu partener s-a oferit să ne dea 3.000 de dolari. Aşadar, condiţia noastră ca fiecare invitat să dea 1.500 de dolari nu era ieşită din comun. Am făcut lucrurile foarte clare. Dacă nu puteai contribui, nu erai invitat la nunta noastră exclusivistă. E o petrecere o dată în viaţă. După ce am trimis invitaţiile, doar 8 oameni au răspuns cu cecul de 1.500 de dolari. Am încremenit”, a continuat mailul destinat invitaţilor.

Chiar dacă fostul logodnic i-a sugerat să facă o nuntă pe care şi-o puteau permite, Susan „i-a râs în faţă”.

După ce s-a aflat despre numărul mic de răspunsuri la invitaţii, şi domnişoarea de onoare şi familia fostului partener şi-au retras banii.

Se pare că după toată „aventura”, Susan şi-a anunţat cunoştinţele şi prietenii să îşi va petrece lunile octombrie şi noiembrie călătorind în America de Sud.

O femeie care pretinde că este verişoara ei a confirmat identitatea „miresei” şi a anunţat că se bucură că „o vede o dată pe an”.

Foto: Captură Mirror