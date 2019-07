Cererea în căsătorie reprezintă pentru unele persoane poate unul dintre cele mai importante (şi plăcute) momente din viaţa lor iar majoritatea femeilor visează la un gest romantic, grandios sau cel puţin special.

Însă un bărbat a vrut să facă o „cerere” cu adevărat specială - se pare că a înscenat un atac armat. Un videclip postat pe Twitter surprinde momentele în care o maşină albă este forţată să staţioneze în mijlocul drumului.

Dintr-odată, un grup de „ofiţeri înarmaţi” îi scot din maşină aproape cu forţa pe cei doi îndrăgostiţi pe care îi ameninţă cu armele.

În timp ce femeia este împinsă pe capotă, bărbatul scoate cutia cu inelul, se aşază în genunchi şi o cere în căsătorie.

Deşi ţipă şi nu îi vine să creadă, femeia spune „da”. Ulterior, partenerul îi pune inelul pe deget şi îi oferă un buchet de flori în timp ce „ofiţerii” aplaudă.

Videoclipul a fost vizionat de peste 2 milioane de ori pe platforma de socializare Twitter, iar mulţi dintre utilizatori au catalogat-o drept „cea mai proastă cerere în căsătorie”, unul dintre ei sugerând mai în glumă, mai în serios, faptul că doar din cauza traumei femeia a răspuns „da”.

Even by Russian standards, that's just fucking nuts. pic.twitter.com/UjlXOvv4dr