Mason Reese şi Sarah Russi, o fată de 26 de ani care face videochat, atrag imediat privirile celor din jur, dar spun că se iubesc la nebunie, scrie thesun.co.uk.



Sarah îşi câştigă existenţa pe site-urile de videochat, în timp ce Mason se miră de norocul care i-a fost dat.



Mason, originar din New York, a spus: „Adevărul este că nu sunt de nasul ei, aşa că atunci când mă uit la acest model tânăr de 26 de ani, mă gândesc imediat că este îndrăgostită de mine, altfel de ce ar mai sta? Când a vrut să fie cu mine, şi eu am manifestat aceeaşi uimire. Mulţi oameni au întrebat-o: „pe bune, chiar eşti cu tipul ăsta? Este cel care te întreţine?”



Chiar dacă în trecut Sarah a fost întreţinută de câţiva bărbaţi maturi de tipul „sugar daddy”, aceasta îşi susţine angajamentul faţă de Mason, fost actor în copilărie.



„Este amuzant să fii alături de un bărbat bogat, care îţi dă 300 de dolari doar pentru o cină împreună, dar, de când am început să mă văd cu Mason, nu îmi mai trebuie aşa ceva, vreau să fiu fericită cu el. Sunt foarte fericită cu Mason. Nu am nevoie de banii lui”, a spus tânăra specializată în videochat erotic.



„Sarah nu mi-a cerut niciodată nimic. Mi-a cumpărat cadouri frumoase şi a petrecut timpul cu mine, nu cred că banii sunt baza relaţiei noastre”, a spus Mason.



Cei doi îndrăgostiţi se văd de şapte luni şi s-au întâlnit la o expoziţie în New Jersey.



„Când întâlneşti o persoană şi vorbeşti cu ea trei ore neîntrerupte - fără pauze - nu există niciun moment de tăcere - este destul de neobişnuit că a simţit asta”, a povestit Mason.



Mason şi-a petrecut Crăciunul alături de Sarah şi părinţii ei - chiar înainte ca relaţia lor să devină „oficială”.



Sarah are un apartament în Pittsburgh, dar stă mai mult în New York, alături de Mason.



„Sigur că suntem iubiţi, dar şi prieteni. Cred că ne bucurăm unul de altul, râdem împreună. Nu contează vârsta ei sau de unde vine sau altceva”, a mai spus acesta.

foto: captură youtube.com