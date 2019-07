Ca parte a cercetării sale, profesorul Frederick a adunat peste 3.000 de participanţi cu numeroase background-uri profesionale, care au urmat cursurile unor universităţi prestigioase, precum Yale şi Harvard.



Şi aceştia s-au chinuit să găsească răspunsurile corecte la cele trei întrebări, scrie mirror.co.uk.



Doar 17% dintre ei au reuşit să răspundă la cele trei întrebări, iar 83% au eşuat.



„Cele trei întrebări din test sunt „uşoare”, în sensul că soluţia la ele este uşor de explicat. Totuşi, găsirea unui răspuns corect necesită eliminarea unor răspunsuri greşite, care apar „impulsiv” în creier”, a explicat profesorul.



Iată cele trei întrebări:



1. O bâtă şi o minge costă în total 1,10 dolari. Bâta costă cu un dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea?



2. Dacă 5 utilaje au nevoie de 5 minute pentru a produce 5 obiecte, de cât timp vor avea nevoie 100 de utilaje pentru a produce 100 de obiecte?



3. Într-un iaz există o insulă de frunze de crini de apă. În fiecare zi, aceasta se dublează în dimensiune. Dacă insula de crini are nevoie de 48 de zile pentru a acoperi întreg lacul, de cât timp are nevoie pentru a acoperi jumătate din lac?



Cele mai populare răspunsuri sunt următoarele, deşi sunt greşite:



1. 10 cenţi

2. 100 de minute

3. 24 de zile



„Oricine reflectă asupra problemelor va vedea că diferenţa între 1 dolar şi 10 cenţi este de doar 90 de cenţi, nu de un dolar, după cum spune problema. În această situaţie, este nevoie de identificarea erorii, pentru a rezolva problema, din moment ce oricine nu răspunde „10 cenţi”, furnizează, de fapt, răspunsul corect”, a spus profesorul.



Răspunsurile corecte, potrivit profesorului, sunt:



1. 5 cenţi

2. 5 minute

3. 47 de zile



Din fericire, Presh Talwalkar, autorul lucrării „The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking”, a explicat răspunsurile corecte, pe blogul său, Mind Your Decisions.



1. Să spunem că mingea costă X. Bâta costă cu 1 dolar mai mult, adică X+1. Bâta + mingea = X+(X+1) = 1,1, deoarece împreună costă 1,10 dolari. Asta înseamnă 2X+1=1,1, apoi 2X=0,1, aşadar X=0,05. Mingea costă 5 cenţi şi bâta costă 1,05 dolari



2. Dacă 5 maşini au nevoie de 5 minute pentru a face 5 obiecte, atunci o maşină are nevoie de 5 minute pentru a face un 1 obiect (fiecare maşină produce un obiect în 5 minute). Dacă avem 100 de maşini care merg împreună, atunci fiecare va face un obiect în 5 minute. Aşadar, 100 de obiecte vor fi produse în 5 minute.



3. În fiecare zi „care vine”, insula de crini de apă îşi dublează mărimea. În fiecare zi „care trece”, insula se înjumătăţeşte. În ziua 47, iazul va fi pe jumătate plin.



Sunteţi de acord cu aceste răspunsuri? Rezolvaţi şi voi testul de inteligenţă!