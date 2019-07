„Săruturile sunt una dintre cele mai importante părţi ale filmelor şi este fascinant să vezi care este cel care a a avut cel mai mare impact”, a declarat un reprezentant al TLC.

„Pentru mulţi oameni, prima lor experienţă a unui sărut adevărat a fost probabil vizionarea lui într-un film. Aşadar, probabil că respondenţii au avut un sentiment de nostalgie când a fost vorba să-şi voteze favoritele”, a continuat acesta.

Top 20 de săruturi din toate timpurile:

1. Titanic (sărutul de pe vas)

2. Doamna şi Vagabondul (sărutul de la restaurant)

3. Ghost (Sam o sărută Molly înainte să leşine)

4. Frumuşica (pe scara de incendiu)

5. Dirty Dancing (sărutul de la sfârşit)

6. Bridget Jones’s Diary (Bridget îl sărută pe Mark în ninsoare)

7. Spider Man (Mary Jane îl sărută Peter Parker în timp ce este atârnat cu capul în jos)

8. Breakfast at Tiffany’s (sărutul în ploaie de la sfârşit)

9. Gone With the Wind (Rhett Butler o sărută pe Scarlett O’Hara şi îi spune „Ai mare nevoie de un sărut”)

10. Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (sărutul dintre Han Solo şi Prinţesa Leia)

11. The Notebook (sărutul în ploaie)

12. An Officer and a Gentleman (sărutul dintre Richard Gere şi Debra Winger)

13. Shrek (sărutul dintre Shrek şi Prinţesa Fiona care o va transforma)

14. Harry Potter şi Talismanele Morţii (Ron şi Hermione se sărută în sfârşit)

15. Love Actually (Hugh Grant şi Martine McCutcheon)

16. Casablanca (Ilsa îi spune lui Rick Blaine: „Sărută-mă ca şi când ar fi ultima dată”)

17. Romeo + Juliet (sărutul din lift)

18. E.T. The Extra-Terrestrial (legătura telepatică dintre E.T. şi Elliott îl determină pe cel din urmă să recreeze scena din The Quiet Man, pe care E.T. îl vizionează acasă)

19. It’s a Wonderful Life (sărutul dintre George Bailey [James Steward] şi Mary [Donna Reed])

20. Mândrie şi prejudecată (sărutul dintre Elizabeth şi Darcy de la sfârşit)