Platforma Netflix prezintă şi creaţii originale foarte diverse, de la filme şi seriale comice, la dramatice şi horror.

The Haunting of Hill House

Sezoane: 1

Actori: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen

Serialul horror este regizat de Mike Flanagan care a devenit cunoscut treptat în industria cinematografică datorită producţiilor Oculus, Hush şi Gerald’s Game. Scenariul este bazat pe romanul omonim scris de Shirley Jackson.

The Haunting of Hill House prezintă povestea a 5 adulţi înrudiţi care revin la casa „de familie” după ce familia lor experimentase tot felul de acitivităţi paranormale cu câteva decenii în urmă.

Stranger Things

Seazoane: 2

Actori: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Următorul sezon al serialului va fi lansat pe 4 iulie. Stranger Things este centrat pe povestea dispariţiei lui Will Byers din oraşul Hawkins, Indiana, dar şi pe apariţia unei fete ciudate cu puteri telekinetice numită Eleven şi jucată de Millie Bobby Brown care îi ajută pe prietenii lui Will să îl caute.

Tuca & Bertie

Sezoane: 1

Actori: Ali Wong, Tiffany Haddish, Steven Yeun

Pelicula este centrată pe animale antropomorfice care pot comunica cu oamenii. Tuca & Bertie este un serial cu un caracter animat şi prezintă tot felul de acţiuni ciudate îmbrăcate într-un umor ciudat.

I Think You Should Leave with Tim Robinson

Sezoane: 1

Actori: Tim Robinson, Vanessa Bayer, Patti Harrison

I Think You Should Leave reprezintă un show de tip sketch, comedy show, cu o durată de 18 minute, în care apar tot felul de personaje puse în situaţii amuzante.

Legends of Tomorrow

Sezoane: 1

Actori: Arthur Darvill, Brandon Routh, Caity Lotz

Serialul este un spinoff al celebrului Arrow, difuzat de The CW, şi reprezintă al 4-lea show de televiziune din universul Arrow.

Arrow, The Flash, şi Supergirl sunt primele 3 seriale din seria eroilor fantastici.

Legends of Tomorrow urmăreşte povestea lui Rip Hunter care poate călători în timp. Acesta adună o echipă de eroi şi răufători care să îl ajute că oprească ameninţările apocaliptice. Unul dintre personajele amuzante preferat de fani este Constantine.

Lucifer

Sezoane: 4

Actori: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Serialul Lucifer a adunat mulţi fani încă de când era produs de Fox care a decis totuşi să îl anuleze. Însă Netflix a salvat show-ul la cererea fanilor din întreaga lume, inclusiv din România.

Acesta prezintă povestea lui Lucifer, regele Iadului, care începe să fie detectiv pe Pământ atunci când o cunoaşte pe Chloe Decker. Show-ul îmbină mitologia cu momentele amuzante, dar şi cu „adevărate anchete” sau cazuri.

De menţionat sunt şi serialele: Friends, Easy, Breaking Bad, Black Mirror, American Horror Story, The Office, Orange Is the New Black, Peaky Blinders, Skins, Twin Peaks, The Chilling Adventures of Sabrina, Marvel's Daredevil, Riverdale, Santa Clarita Diet, Shameless, toate disponibile pe platforma Netflix, relatează Complex.com.