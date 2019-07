Starul filmului "Ocean's 8" a anunţat vestea pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram. Lângă o fotografie a sa, în care se vede că sarcina este destul de înaintată, actriţa a scris mesajul "Nu este pentru un film".

Hathaway, în vârstă de 36 de ani, şi Shulman, în vârstă de 38 de ani, s-au căsătorit în septembrie 2012 şi mai au un fiu, Jonathan, născut în martie 2016.

Actriţa a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din "Rachel se mărită/ Rachel Getting Married", de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Ea a jucat, de asemenea, în filme precum "Diavolul se îmbracă de la Prada", "Brokeback Mountain", "Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs", "Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland" şi "The Intern".

În 2011, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes "Rio" şi a jucat rolul Fantine din filmul "Les Miserables", regizat de Tom Hooper, pentru care a primit un trofeu Oscar în 2013.

Anul acesta, Anne Hathaway a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles.

Foto: Hepta