Ronaldo i-a povestit lui Piers Morgan că abia şi-a cunoscut tatăl, Dinis, fost soldat, care a murit în 2005, la vârsta de 52 de ani.

„Chiar nu mi-am cunoscut tatăl cu adevărat. Era alcoolic. Niciodată nu am discutat cu el, nu am avut o conversaţie normală” a mărturisit fotbalistul.

După ce i-a fost arătat un interviu dat de tatăl lui înainte de participarea fiului la Euro 2004, Ronaldo a izbugnit în lacrimi când a văzut cu ce mândrie vorbea propriul lui părinte despre el.

„Că am devenit numărul 1 şi el nu a fost martor, nu m-a văzut primind premii, nu a văzut ce am devenit”, a povestit Ronaldo despre ce regretă cel mai mult la relaţia cu tatăl lui, relatează The Sun.

Însă acesta a făcut mărturisiri emoţionante şi despre partenera lui, modul spaniol de 25 de ani care este mama a trei din cei patru copii ai lui: „M-a ajutat atât de mult. Bineînţeles că o iubesc. E mama copiilor mei i sunt foarte îndrăgostit de ea. Este minunată. Este prietena mea. Avem tot felul de discuţii. Îmi deschid sufletul în faţa ei şi ea face la fel”.

Foto: @cristiano / Instagram