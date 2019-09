Cântăreţul canadian Drake, care a fost desemnat cel mai bine vândut artist al anului 2018, are o colecţie de portrete tatuate pe corpul său, ale unor artişti precum Lil Wayne, Aaliyah, Sade, Rihanna.

În 2017, la gala Billboard Music Awards, Drake i-ar fi spus lui Celine Dion că vrea să îşi tatueze în zona coastelor portretul acesteia, pentru că este un simbol al muzicii.

Subiectul a revenit în actualitate într-un interviu acordat miercuri postului iHeartRadio Canada de Celine Dion, care, cu acest prilej, l-a implorat pe Drake să nu facă acest lucru, printre altele, dintr-un motiv inedit: faţa ei este lungă şi îngustă, iar, pe măsură ce artistul va îmbătrâni, chipul ei se va alungi mai mult şi se va urâţi mai tare.

"Te rog, Drake, te iubesc foarte mult. Pot să îţi spun ceva? Nu face asta. Poţi să îmi trimiţi scrisori amoroase, autografe pentru copiii mei, poţi să vii în vizită. La prânz, la cină... putem ieşi să bem ceva împreună. Putem cânta împreună. Orice doreşti. Pot vorbi cu mama ta. Tot ce doreşti, dar, te rog", i-a spus Celine Dion în timpul interviului.

Céline Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Canada, într-o familie melomană, cu 14 copii. Cântăreaţa a cucerit, pe rând, Quebecul, Franţa şi, în cele din urmă, Statele Unite. În cei peste 30 de ani de carieră, Céline Dion a primit numeroase premii muzicale, printre care cinci Grammy, şi a vândut peste 200 de milioane de albume.

În vârstă de 32 de ani, Drake a devenit cunoscut iniţial ca actor, în serialul "Degrassi: The Next Generation", difuzat la începutul anilor 2000. Şi-a lansat albumul de studio de debut, "Thank Me Later", în 2010, iar acesta s-a situat pe primul loc în U.S. Billboard 200 şi a fost recompensat cu un disc de platină. De-a lungul carierei, Drake a vândut peste 20 de milioane de albume, peste 100 de milioane de single-uri la nivel global şi a primit, printre altele, patru Grammy, trei Juno Awards, şase American Music Awards şi 27 Billboard Music Awards.