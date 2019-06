Artista de culoare SZA a afirmat că, în luna aprilie, a fost ţinta discriminării rasiale într-un magazin Sephora din Calabasas, California.

SZA a scris într-un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter că o angajată a magazinului, numită "Sandy", i-a chemat pe cei de la pază pentru a se asigura că artista nu fură din centrul comercial.

Emily Shapiro, purtător de cuvânt al Sephora, a declarat pentru Reuters că s-a deschis o anchetă internă şi că discriminarea rasială nu este tolerată de companie. Aceasta a mai spus că decizia de a nu deschide magazinele Sephora miercuri, în vederea organizării acestor cursuri antidiscriminare, a fost luată în urmă cu mai multe luni, fiind parte a unei campanii la care se lucrează de cel puţin un an, "We Belong to Something Beautiful".

Sephora este deţinută de compania de produse de lux LVMH, cu sediul la Paris, în Franţa.

SZA este celebră, printre altele, pentru colaborarea cu Kendrick Lamar la piesa "All the Stars" de pe coloana sonoră a superproducţiei "Pantera Neagră/ Black Panther".

Foto: hepta