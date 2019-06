Autorul scenariului seriei de succes „Cernobîl/ Chernobyl” a vorbit despre moda selfie-urilor făcute de turişti în ultimele săptămâni în zona afectată de dezastrul nuclear din 1986.

De la difuzarea celor cinci episoade ale serialului numărul turiştilor în oraşul din nordul Ucrainei a crescut cu 30-40%. Influencerii care folosesc reţelele sociale au început deja să fie criticaţi pentru faptul că folosesc interesul pentru tragedie pentru a publica instantanee fashion pe conturile lor de Instagram.

Pozele în care apar femei în costume de baie sau bărbaţi relaxându-se la înălţime pe fundalul în care apar blocurile părăsite în urma dezastrului au devenit tot mai întâlnite.

„E minunat că serialul #ChernobylHBO a determinat un val de turism în Zona de excludere”, a recunoscut scenaristul Craig Mazin miercuri dimineaţă, „dar, da, am văzut fotografiile care circulă. Dacă mergeţi în vizită, vă rog să vă amintiţi că s-a petrecut o tragedie cumplită. Arătaţi respect pentru toţi cei care au suferit şi s-au sacrificat”.

Mini-seria de cinci episoade difuzată de HBO îi are în rolurile principale pe Jared Harris, Stellan Skarsgård şi Emily Watson. Producţia regizată de Johan Renck spune povestea accidentului şi insistă asupra eforturilor făcute de salvatori dar şi pentru a minimiza efectele exploziei reactorului nuclear de la centrala din Prîpeat. Cu o medie de 9,7 din 10 pe IMDb - din notele oferite de 140.000 de utilizatori ai platformei deţinute de Amazon -, „Cernobîl” a depăşit în popularitate serialul cult „Breaking Bad” (9,5), dar şi foarte mediatizatul "Game of Thrones" (9,3), al cărui ultim sezon a decepţionat mulţi fani.

Reuters anunţă că succesul de care se bucură serialul HBO a resuscitat turismul în zonă, tot mai mulţi vizitatori din întreaga lume fiind dornici să vadă cu ochii lor uzina nucleară de la Cernobîl şi oraşul fantomă care o învecinează.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986, la ora locală 01.23. El a fost cauzat de o explozie a centralei nucleare din oraşul ucrainean Prîpeat, iar zona apropiată catastrofei a fost contaminată. Un nor de precipitaţii radioactive a ajuns în partea de vest a Uniunii Sovietice, Europa şi în estul Americii de Nord. Ţările care au fost afectate cel mai mult de catastrofă au fost Ucraina, Belarus şi Rusia. Aproximativ 8,4 milioane de locuitori din cele trei state au fost expuşi la radiaţii, iar 336.000 de persoane au fost evacuate. Belarus a fost cel mai afectat stat din punct de vedere meteorologic, deoarece 60% dintre precipitaţiile radioactive au căzut pe teritoriul său. Conducerea fostei Uniunii Sovietice a recunoscut că are nevoie de asistenţă internaţională în 1990, la patru ani de la accident.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.