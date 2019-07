Nat Alexander a spus că se trezea zilnic foarte obosită şi cu o anxietate greu de explicat în cuvinte, atât de gravă încât nu putea părăsi casa.

Cu timpul, partea stângă a feţei şi corpului femeii au paralizat şi aceasta a ajuns în pragul agoniei, contemplând sinuciderea.



A fost însă convinsă că sânii sunt problema apăsătoare şi a eliminat implanturile. „Am sânii mici acum, dar măcar sunt ai mei. Nu mă mai otrăvesc”, a povestit tânăra.



În urmă cu şase luni, Nat, din Australia, a decis să-şi mărească sânii. Ulterior, chelneriţa a decis să investigheze problema medicală, chiar dacă unii medici nu au arătat cu degetul spre sâni.



A găsit femei care au trecut prin acelaşi calvar.



„Am ajuns pe un grup de Facebook cu peste 70.000 de fete, care treceau prin acelaşi coşmar, sufereau aceleaşi simptome, aceleaşi probleme şi îngrijorări. Cu cât am cercetat şi am descoperit mai multe lucruri, cu atât am fost mai dezamăgită. Nu mi-a venit să cred că implanturile mamare ar putea cauza asemenea probleme, neurologice, de vedere, asupra întregului sistem imunitar”, a spus femeia.



„În prezent, sânii nu mă mai ucid încet, dar sigur. Nu îmi mai compromit sistemul imunitar - sânii mei sunt naturali”, a conchis Nat, citată de thesun.co.uk.

