Faptul că mama Cristinei Ţopescu a plecat în Germania în timpul comunismului, i-a cauzat probleme comentatorului sportiv, care nu a mai putut părăsi ţara, chiar dacă cei doi erau divorţaţi.

Cristian Ţopescu şi Rodica au fost căsătoriţi 11 ani. Apoi, ei s-au despărţit pe cale amiabilă: „Fosta mea soţie era plecată în Germania. M-am dus la securistul clubului, unul din comuna Brebu. Ţinea cu Petrolul, care era în „B". „Tovarăşu' maior, eu de ce nu am viză de ieşire din ţară?" „Păi, soţia dumneavoastră..." „Dar eu m-am despărţit de soţia mea acum 10 ani! Ea a plecat din ţară legal, n-a fugit!" „Da, dar e ruda dumneavoastră de gradul I." „E fosta mea soţie!" Dar n-aveau ce face. Am mers la finala cu AC Milan, în '89, însă pentru Sevilla, în '86, n-am fost trecut pe listă. Am stat acasă, m-am uitat la televizor când a apărat Duckadam, a povestit Cristian Ţopescu în 2012, pentru Adevărul.

Deşi nu se cunosc foarte multe detalii despre relaţia dintre Cristina Ţopescu şi mama sa, în 2018, de Crăicun jurnalista a postat pe Facebook că se afla în vizită la maam ei: „La mămica mea dragă, de Crăciun, amândouă cu gândul la tatăl meu. Ştiu că e şi el cu mine”, a scris jurnalista în 2018.

Jurnalista Cristina Ţopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de poliţişti în casa sa din oraşul Otopeni.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Ţopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1970-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de ştiri a televiziunii.

Din 2013 a fost la Antena 3, însă a anunţat că se retrage de la postul de televiziune în 2017, invocând motive personale.

În 1989, jurnalista a încercat să fugă din România şi a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.