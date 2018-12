"Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", lider în box office-ul mondial

O producţie din universul Marvel, lungmetrajul regizat de Joe şi Anthony Russo a avut încasări de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial, fiind secondată în top de un alt film al aceluiaşi producător, "Pantera neagră/ Black Panther", de Ryan Coogler.

Disney este lider de box office în America de Nord

Disney este producătorul filmului cu cele mai mari încasări în America de Nord în 2018 - titlul din universul Marvel "Pantera neagră/ Black Panther" - 700 de milioane de dolari. De altfel, locurile al doilea şi al treilea din box office-ul nord-american sunt ocupate tot de producţii Disney-Marvel, "Avengers: Infinity War" (678,8 milioane de dolari) şi "Incredibles 2" (608,6 milioane de dolari).

Anul acesta, încasările Disney au depăşit 7 miliarde de dolari.

În topul studiourilor de producţie urmează, la o diferenţă de circa un miliard, compania Universal.

Box office-ul nord-american la un nou record

Box office-ul nord-american din 2018 a depăşit deja pragul de încasări de 11 miliarde de dolari şi, cel mai probabil, până la sfârşitul anului, va întrece recordul stabilit în 2016 - 11,4 miliarde de dolari. Anul trecut, încasările din cinematografele nord-americane au ajuns la 11,1 miliarde de dolari, potrivit Comscore.

21st Century Fox a fost cumpărată de Disney

Compania 21st Century Fox, deţinută de magnatul media Rupert Murdoch, a fost cumpărată de Disney, pentru 71,3 miliarde de dolari. În cadrul tranzacţiei, care nu a fost încă finalizată, vor fi preluate, printre altele, studiourile de film şi televiziune Twentieth Century Fox, cele 30% din acţiuni la serviciul de streaming Hulu (deţinut parţial de Comcast şi Time Warner) - obţinând astfel controlul majoritar al unui competitor al platformei Netflix -, Star India, reţelele TV FX şi National Geographic. De asemenea, tranzacţia oferă control asupra unui catalog uriaş de producţii de succes, precum "Star Wars", "Avatar", "Deadpool" şi "The Simpsons".

"Bohemian Rhapsody" stabileşte un nou record

"Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, a devenit, în decembrie, filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie, după ce a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari, la mai puţin de două luni de la lansare. Producţia care urmăreşte cariera trupei britanice Queen a fost lansată pe 18 octombrie, având parte de cronici amestecate, dar a fost lăudată interpretarea lui Rami Malek, în rolul lui Freddie Mercury. Recordul anterior era deţinut de biografia trupei N.W.A. "Straight Outta Compton", care adunase 161 de milioane de dolari la scurt timp după lansarea în 2015.

Un film rusesc, inclus în festivaluri, deşi regizorul este arestat la domiciliu

În multe ţări, regizorii nu au libertate de exprimare. O dramă regizată de rusul Kirill Serebrennikov, aflat în arest la domiciliu din august 2017, este un bun exemplu. Filmul a fost inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, unde regizorului nu i-a fost permis să participe. Dincolo de aspectele politice ale cazului, "Leto" este considerat unul dintre marile filme ale anului.

Oleg Sentsov, greva foamei în închisoare şi premiul primit pentru libertatea de gândire din partea Parlamentului European.

Originar din Crimeea, anexată Rusiei în 2014, Oleg Sentsov execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani în închisoarea rusească din Labytnangi, în nordul Siberiei, după ce a fost condamnat pentru terorism. Justiţia rusă l-a acuzat că a pus la cale mai multe atacuri după anexarea peninsulei Crimeea. Pe 5 octombrie, regizorul a pus capăt, după 144 de zile, unei greve a foamei, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a respins cererea acestuia de eliberare a deţinuţilor ucraineni. Detenţia regizorului este calificată de partea ucraineană drept ilegală, în timp ce Amnesty International este de părere că procesul lui Oleg Sentsov a fost "fatal viciat".

Oleg Sentsov este şi laureatul premiului Saharov pentru libertatea de gândire pe 2018, o distincţie prin care Parlamentul European sprijină drepturile omului.

Femeile din spatele camerei de filmat

Egalitatea de gen şi hărţuirea sexuală au rămas printre subiectele fierbinţi ale anului în industrie, în timp ce dezbaterile stârnite de mişcarea #MeToo continuă.

Cazul Harvey Weinstein

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiei americane şi britanice.

În prezent, Weinstein este inculpat în SUA, pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Producătorul de film american a pledat nevinovat.

Serialele rămân în tendinţe

Serialele de televiziune rămân un concurent puternic pentru filmele din cinematografe. Companiile din domeniul divertismentului precum Netflix, Amazon şi Sky, dar şi televiziunile publice produc din ce în ce mai multe seriale ambiţioase, cu succes la publicul larg.

Filme premiate la nivel global, Adina Pintilie şi Radu Jude, printre câştigători

Gala Globurilor de Aur (7 ianuarie) - Evenimentul a celebrat lupta împotriva abuzurilor sexuale la Hollywood şi nu numai, după valul de şoc provocat de "scandalul Harvey Weinstein", iar premiile au fost atribuite unor producţii TV şi filme ce au prezentat personaje feminine puternice. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a condus în topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, în timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee.

Gala BAFTA (18 februarie) - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost, din nou, marele câştigător, la gala premiilor industriei de cinema britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj şi cel mai bun film britanic. Marele favorit al galei, cu 12 nominalizări, "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit trei premii, printre care pentru cea mai bună regie.

Festivalul de la Berlin (15 - 25 februarie) - Ursul de Aur a revenit filmului "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not", al regizoarei române Adina Pintilie, care a primit şi trofeul pentru cel mai bun debut. Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Wes Anderson, pentru "The Isle of Dogs", iar Ursul de Argint pentru interpretare le-a fost acordat actriţei Ana Brun, pentru "Las herederas", şi actorului Anthony Bajon, pentru "La prière".

Gala César (2 martie) - Lungmetrajul "120 battements par minute", de Robin Campillo, a fost marele câştigător, cu şase trofee, printre care şi cel pentru cel mai bun film, la gala Oscarurilor franceze. De asemenea, filmul "Au revoir là-haut", de Albert Dupontel, a obţinut cinci premii, printre care şi cel pentru cea mai bună regie.

Gala Oscar (4 martie) - Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost marele câştigător, primind patru premii din 13 nominalizări. Astfel, pe lângă Oscarul pentru cel mai bun film, a primit, printre altele, premiul pentru cel mai bun regizor. Un alt mare câştigător a fost din nou "3 Billboards outside Ebbing, Missouri", care a primit premiile pentru cel mai bun rol principal feminin (Frances McDormand) şi cel mai bun rol secundar masculin (Sam Rockwell). Ediţia de anul acesta a galei Oscar a înregistrat cel mai mic număr de femei premiate din ultimii şase ani, şase, faţă de 33 de bărbaţi distinşi cu prestigiosul trofeu.

Festivalul de la Cannes (8 - 19 mai) - Lungmetrajul "Shoplifters", al japonezului Hirokazu Kore-eda, a fost recompensat cu Palme d'Or, în timp ce marele premiu al juriului a revenit peliculei "BlacKkKlansman", de Spike Lee, premiul juriului, "Capharnaüm", de Nadine Labaki, iar polonezul Pawel Pawlikowski a primit trofeul pentru regie, pentru "Cold War".

Festivalul de la Karlovy Vary (29 iunie - 7 iulie) - "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", de Radu Jude, a devenit primul film românesc care a fost premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary, Cehia, unde a avut premiera mondială.

Festivalul de la Veneţia (29 august - 8 septembrie) - Drama în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron, a primit Leul de Aur, fiind primul lungmetraj marca Netflix care câştigă prestigiosul trofeu. Lungmetrajul maghiar "Napszállta/ Sunset", de László Nemes, cu actorii români Vlad Ivanov şi Levente Molnár, a primit premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI Award), iar coproducţia românească "The Sisters Brothers", de Jacques Audiard, a primit premiul Leul de Argint pentru regie.

Festivalul de la Locarno (1 - 11 august) - "A Land Imagined", de Yeo Siew Hua, a primit Leopardul de Aur, în timp ce Leopardul pentru cel mai bun regizor l-a primit Dominga Sotomayor, pentru "Tarde para morir joven". Actriţa română Andra Guţi a primit Leopardul pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru rolul din "Alice T.", de Radu Muntean.

Gala Academiei de Film Europene (15 decembrie) - Lungmetrajul "Cold War", de Paweł Pawlikowski, a fost, cu cinci trofee, marele câştigător, primind premiul pentru cel mai bun film european, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriţă europeană (Joanna Kulig), cel mai bun monteur şi cel mai bun regizor. Cea mai bună comedie europeană a fost desemnată "The Death of Stalin", de Armando Iannucci, iar Marcello Fonte a primit, pentru rolul din "Dogman", premiul pentru cel mai bun actor european.

Cele mai bune filme ale anului 2018, potrivit American Film Institute

Lista este formată anul acesta din: musicalul "A Star Is Born", de Bradley Cooper, lungmetrajul cu supereroi "Black Panther", de Ryan Coogler, horrorul "A quiet place", de John Krasinski, pelicula despre maturizare "Eighth Grade", de Bo Burnham, cea dedicată întregii familii "Mary Poppins Returns", de Rob Marshall, şi dramele istorice "BlacKkKlansman", de Spike Lee, "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins, "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, "Green Book", de Peter Farrelly şi "First Reformed", de Paul Schrader.

Peliculele sunt selecţionate pentru că promovează arta filmului, îmbogăţesc moştenirea culturală a cinematografiei americane, inspiră publicul şi artiştii deopotrivă şi îşi lasă amprenta asupra societăţii americane, potrivit Institutului de Film American.

AFI a realizat şi lista celor mai bune seriale TV ale anului, în care au fost incluse:

"The Marvelous Mrs. Maisel", "Succession", "Atlanta", "Pose", "The Americans", "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story",

"Barry", "Better Call Saul", "This is Us" şi "The Kominsky Method".