Potrivit organizatorilor, accesul publicului va fi permis de la ora 15.00 până la ora 21.00.

În deschiderea celor trei concerte, de la ora 15.30, vor cânta trupele româneşti Coma şi Days of Confusion. Concertul formaţiei God is an Astronaut va începe de la 17.45, fiind urmat, de la 19.00, de show-ul Editors şi, de la 20.45, de cel al The Cure.

În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure a avut în componenţă mai mult de 13 membri, iar la evenimentul din Bucureşti se vor regăsi pe scenă Simon Gallup - bas, Jason Cooper - tobe, Roger O'Donnell - clape şi Reeves Gabrels - chitară, alături de celebrul solist Robert Smith.

Primul concert din cariera muzicală a trupei The Cure a strâns 1.500 de spectatori şi a avut loc în 1978. Formaţia are la activ 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, multe materiale live, valoroase coloane sonore, fiind o sursă de inspiraţie pentru multe grupuri celebre. La începutul anilor 1990, The Cure era una dintre cele mai populare trupe de rock alternativ din lume. În 1990, a primit un premiu Brit pentru videoclipul piesei "Lullaby", iar, în 1991, a primit un alt trofeu Brit pentru cea mai bună trupă. În 1992, formaţia a primit un MTV Video Music Award pentru "Friday I’m In Love".

God Is An Astronaut este considerată una dintre cele mai importante trupe din zona post-rock-ului actual. Încă de la înfiinţare, în 2002, trioul irlandez a devenit rapid un adevărat reper în spectrul trupelor din zona instrumentală, cu elemente din zona muzicii electronice, krautrock şi space rock şi, cel mai important, reminiscenţe din universul muzical Tangerine Dream. A lansat de-a lungul carierei nouă albume de studio, iar cel mai recent, "Epitaph", a apărut anul trecut.

Palmaresul muzical şi succesul de care se bucură în continuare i-au făcut pe cei de la cotidianul britanic The Mail On Sunday să îi descrie pe cei de la Editors drept "cea mai mare trupă britanică a ultimei decade, după Arctic Monkeys". Editors sunt o trupă britanică de indie-rock/ alternative-rock formată în anul 2002, în oraşul Birmingham. Începuturile muzicale le-au desfăşurat sub titulatura Pilot, The Pride şi Snowfield, ca, mai apoi, în 2002, să evolueze sub denumirea care i-a consacrat, cea de Editors.

Componenţa actuală a trupei înseamnă Tom Smith (voce, chitară, pian), Russell Leetch (bas, sintetizator, backing vocals), Ed Lay (tobe, percuţie), Justin Lockey (chitara principală) şi Elliott Williams (sintetizator, chitare şi backing vocals).

Formaţia a lansat şase albume, două dintre ele premiate cu discuri de platină. Albumul de debut, "The Back Room", a fost lansat în anul 2005, conţine hiturile "Munich" şi "Blood" şi a primit o nominalizare la Mercury Prize Awards. Anul trecut, Editors, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, a lansat pe piaţă "Violence".

Concertele de luni seară sunt organizate sub titulatura Rock the City, un eveniment prezentat de Marcel Avram, East European Productions şi D&D East Entertainment.