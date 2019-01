Genul rock, de la Bon Jovi, Metallica, Slayer la The Cure, Status Quo, Lenny Kravitz

Trupa de rock americană Bon Jovi revine în România, la şapte ani după un prim show, pentru a susţine un concert în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 21 iulie. Concertul promovează cel mai recent album, "This House Is Not For Sale", din istoria trupei de peste trei decenii, ce se anunţă punctul de plecare pentru o nouă eră muzicală semnată de Jon Bon Jovi şi colegii săi.

În acelaşi loc, în ziua următoare, este rândul trupelor britanică The Cure şi irlandeză God Is An Astronaut să încânte fanii români. În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure - una dintre cele mai populare trupe de rock alternativ din lume la începutul anilor 1990, autoarea unor hituri precum "Friday I’m In Love" - a avut vânzări de peste 27 de milioane de albume şi a lansat multe materiale live şi valoroase coloane sonore, fiind o sursă de inspiraţie pentru multe grupuri celebre.

Din seria revenirilor, Metallica aduce la Arena Naţională din Bucureşti, pe 14 august, noul său album, "Worldwired". Concertul, care se anunţă a fi unul incendiar, este deja sold out.

Iar veteranii de la Slayer îşi iau la revedere de la fanii români cu un concert live, din turneul de adio anunţat la începutul anului 2018. Trupa americană de thrash metal Slayer va concerta la Arenele Romane din Bucureşti pe 10 iulie.

Din aceeaşi serie a starurilor rock, mai au programate în România concerte trupa britanică Status Quo - intrată în istorie cu "Caroline", "Down, Down" şi "Rockin' All Over the World" -, care revine în ţara noastră pentru a susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti, pe 26 august, dar şi americanii de la Godsmack, ce au programate în acelaşi loc două show-uri, pe 31 martie şi 1 aprilie. Invitaţi speciali ai Godsmack sunt membrii formaţiei Like a Storm din Noua Zeelandă.

Celebrul cântăreţ de muzică rock Lenny Kravitz va concerta la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca pe 6 mai, iar show-ul face parte din turneul de promovare a noului său album, "Raise Vibration", un mix de genuri muzicale, precum rock ‘n’ roll, funk, blues şi soul.

Totodată, trupa de heavy metal americană Disturbed va concerta în premieră în România, la Arenele Romane din Bucureşti, pe 27 iunie, iar legendara formaţie rock Whitesnake revine în România, pentru a susţine un concert pe 1 iulie, la Arenele Romane din Bucureşti, în cadrul noului său turneu mondial, Flesh & Blood World Tour.

O prezenţă insolită în peisajul concertelor rock se anunţă a fi actorul David Duchovny, starul serialelor "Dosarele X" şi "Californication", care va concerta alături de trupa sa la Sala Palatului din Bucureşti pe 10 februarie. Show-ul face parte din turneul european Every Third Thought şi promovează cel de-al doilea album rock al starului.

Genul rock mai este reprezentat în 2019 pe scenele româneşti de o seamă de festivaluri de profil impuse deja în rândul fanilor. Vorbim despre Artmania, organizat pe 26 şi 27 iulie în Piaţa Mare din Sibiu, unde sunt aşteptate vedete ale muzicii de gen precum trupa rock americană Dream Theater, care va veni cu noul album "Distance over Time", Opeth (Suedia), Madrugada (Norvegia), Wardruna (Norvegia) şi Myrkur (Danemarca), dar şi de Rockstadt Extreme Fest, organizat între 1 şi 4 august, la poalele Cetăţii Râşnov, unde vor concerta Paradise Lost, Hypocrisy, Asphyx şi Korpiklaani.

Iar trupele Riverside, Sunnata, Perihelion şi Weedpecker sunt anunţate pentru cea de-a treia ediţie a SoundArt Festival, organizat în clubul Quantic din Capitală în perioada 8 - 10 martie.

Vedeta muzicii pop Ed Sheeran ajunge şi la Bucureşti

Muzicianul britanic va susţine un concert pe Arena Naţională din Bucureşti pe 3 iulie, parte a turneului mondial pentru promovarea albumului "Divide". Deţinător a patru premii Grammy, considerat un fenomen al genului folk-pop, Ed Sheeran este cel mai bine vândut artist al anului 2017.

Genurile indie şi alternative

În februarie sunt anunţate două concerte ale formaţiei britanice de alternative music IAMX. Astfel, pe 13 februarie, este programat un concert la Clubul Form din Cluj-Napoca, iar, pe 15 februarie, unul în clubul Quantic din Capitală. IAMX aduce pe scenă o combinaţie de genuri, de la electronic rock şi dance până la burlesque.

Cântăreţul britanic Tom Odell, obişnuit cu publicul de la festivaluri precum Glastonbury, T in the Park, Pinkpop, Untold, Awake, Exit Festival şi Lowlands, vine la Bucureşti pentru un concert programat la Arenele Romane, pe 16 februarie. Interpretul desemnat compozitorul anului 2014 la premiile Ivor Novello a ajuns cunoscut după ce mai multe piese ale sale au fost folosite pe coloana sonoră a unor seriale de succes, precum "The 100", "The Blacklist", "NCIS" şi "Vampire Diaries".

Cea de-a noua ediţie a festivalului Summer Well va avea loc în perioada 10 - 11 august, pe acelaşi Domeniu Ştirbey de la Buftea, iar în lineup au fost deja anunţaţi The 1975, Tender, Pale Waves, Maribou State, Black Honey, The National.

Genul clasic, cu Sarah Brightman, Alessandro Safina şi Andre Rieu, printre alţii

Soprana britanică Sarah Brightman va concerta în România pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti, şi pe 22 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, show-urile fiind incluse în turneul său mondial "Hymn". În vârstă de 58 de ani, Sarah Brightman, o pionieră a genului "classic crossover", este considerată una dintre sopranele cu cele mai mari vânzări din lume. Single-ul "Time to Say Goodbye", înregistrat împreună cu tenorul Andrea Bocelli, a fost vândut în peste 12 milioane de copii în întreaga lume.

Tenorul italian Alessandro Safina revine în România cu un show programat la Sala Palatului din Bucureşti pe 17 februarie. Reprezentant al genului opera rock, Safina a colaborat de-a lungul carierei cu staruri precum Elton John, Carlos Santana, Rod Stewart, Sarah Brightman şi José Carreras.

Luna martie îl aduce la Bucureşti şi pe Richard Clayderman, într-un spectacol care, potrivit organizatorilor, include elemente ale celor şapte arte. Concertul va avea loc la Sala Palatului, pe 20 ale lunii.

Violonistul şi dirijorul olandez André Rieu va concerta în premieră la Cluj-Napoca, la BT Arena, în perioada 4 - 6 aprilie. "Muzica şi valsul reprezintă o parte foarte importantă în viaţa mea", spune André Rieu. "Dacă o melodie îmi atinge sufletul, cu siguranţă îl va atinge şi pe al dumneavoastră. Această muzică îmi permite să aduc emoţie şi bucurie în sufletele oamenilor, peste tot în lume. În concertele mele totul este permis: râsul, plânsul, dansul, cântatul. Emoţiile reprezintă secretul succesului meu", mai spune acesta.

Chitaristul şi compozitorul britanic John McLaughlin revine la Bucureşti, cu proiectul 4th Dimension, într-un concert care va avea loc pe 10 aprilie, la Sala Palatului. "Niciun elogiu la adresa sa nu pare extravagant, niciun premiu prea mare, niciun piedestal prea sus. Numele lui John McLaughlin este unanim asociat cu fantezia, inovaţia, geniul muzical, viziunea, longevitatea artistică şi extazul milioanelor de melomani din întreaga lume", remarcă organizatorii.

Muzica retro din nou pe val

C.C. Catch şi Ace of Base se numără printre artiştii care vor susţine recitaluri la complexul Romexpo din Bucureşti, între 21 şi 23 iunie, în cadrul festivalului Forever Young, dedicat muzicii retro. Printre vedetele care au confirmat deja participarea la Forever Young se mai numără Ice Mc, Milli Vanilli, Baccara, Arabesque, Mr. President şi Captain Hollywood Project.

De asemenea, Thomas Anders & The Modern Talking, Dire Straits Experience, Dr. Alban, Hermes House Band, Lou Bega, Turbo B feat. Snap sunt numele anunţate pentru diMANSIONS Festival 2019, un eveniment muzical nostalgic ce are loc la castelul Mikó din Olteni, Covasna, în perioada 14 iunie - 16 iunie.

Electric Castle

Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars şi Bring Me the Horizon sunt capetele de afiş ale ediţiei din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc în perioada 17 - 21 iulie, la Bonţida.

Concertul de la Electric Castle vine într-un moment esenţial în cariera Florence + the Machine, noul album, lansat în vara lui 2018, "High as Hope", aducând schimbări esenţiale în linia muzicală, influenţate de modificările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viaţa ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ, cât şi personal.

Recompensat cu Oscar, star rock, simbol al modei, Jared Leto şi-a confirmat prezenţa la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto - altfel spus, 30 Seconds to Mars. Cel mai recent album al trupei, "America", este promovat printr-un turneu mondial ce ajunge astfel şi în România, oferind publicului cea mai ambiţioasă producţie semnată până acum de formaţie.

Li se alătură Bring Me The Horizon, revelaţia ediţiei a patra a Electric Castle, trupa metalcore While She Sleeps, Metric, The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, Sofi Tukker, Kronos Quartet, Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furs, Viagra Boys. Proiectul Hospitality Night continuă şi în 2019, cu London Electricity, Dynamite MC, Spy şi Danny Byrd într-o seară dedicată.