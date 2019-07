Trupa americană Metallica va concerta pentru a patra oară în România, pe Arena Naţională din Bucureşti, pe 14 august, în cadrul turneului "WorldWired". Toate biletele pentru acest concert au fost deja epuizate. Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981, iar, de-a lungul carierei, a lansat zece albume de studio, trei albume live, cinci EP-uri şi a vândut peste 125 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu nouă premii Grammy. Metallica poate fi considerată cu uşurinţă una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului thrash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor.

Festivalul Internaţional "George Enescu" ajunge, anul acesta, la cea de-a XXIV-a ediţie şi va avea loc în perioada 31 august - 22 septembrie. În sălile de spectacole din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi, şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida, şi nouă dintre cel mai bine cotate orchestre din lume.

Ediţia din 2019 a Festivalului Enescu îşi aşteaptă publicul la Sala Mare a Palatului, Ateneul Român, Sala Radio şi la Sala Mică a Palatului, la concerte şi recitaluri grupate în jurul a şase mari secţiuni: "Mari orchestre ale lumii", "Concertele de la miezul nopţii", "Recitaluri şi concerte camerale", "Muzica secolului XXI", "Mozart Week in Residence" şi "Forumul Internaţional al Compozitorilor". De asemenea, vor avea loc concerte şi evenimente în Piaţa Festivalului, conferinţe, lansări de discuri şi de carte, spectacole extraordinare.

Printre artiştii anunţaţi la cea de-a noua ediţie a festivalului Summer Well, care va avea loc pe 10 şi 11 august, pe domeniul Ştirbey din Buftea, se numără The 1975, Tender, Pale Waves, Maribou State, Black Honey, The National, dar şi Subcarpaţi, IAMDDB, AJ Tracey şi Bobby Basil.

Liam Gallagher, Disclosure DJ, Kaiser Chiefs, Kovacs, Şuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak şi Firma se numără printre artiştii invitaţi la Fall in Love Festival, aflat la prima ediţie şi care va avea loc pe 31 august şi 1 septembrie, la Palatul Mogoşoaia. Li se alătură duoul electro-trance britanic Underworld şi grupul hip-hop american De La Soul, dar şi trupele româneşti Robin and The Backstabbers, Soundopamine, Karpov not Kasparov şi Otherside.

Lista concertelor lunii august în Bucureşti:

1 august

byron - Club Expirat (18.00)

2 august - 4 august

Festivalul Strada Armenească 2019

7 august

Crazy Town - Quantic Club (18.00)

The Amsterdams, We Singing Colors - Club Expirat (19.00)

8 august

Robin and the Backstabbers - Club Expirat (18.00)

10 - 11 august

Summer Well 2019 - Domeniul Ştirbey, Buftea

14 august

Metallica - Arena Naţională (18.00)

22 august

Implant Pentru Refuz - Club Expirat (18.00)

25 august

Moonlight Breakfast - Quantic Club (19.00)

31 august - 1 septembrie

Fall in Love Festival 2019 - Palatul Mogoşoaia, Mogoşoaia

31 august - 22 septembrie

Festivalul George Enescu 2019