Michale Graves a fost solistul Misfits în perioada de aur a trupei, începând din 1995, fiind autorul unor hituri precum "Dig Up Her Bones" şi "Descending Angel". Graves a cântat alături de formaţia horror punk până în 2000, iar ulterior a mai urcat pe scenă cu aceasta cu diferite ocazii. La cinci ani de la plecarea din Misfits, el şi-a început cariera solo, lansând în 2005 albumul "Punk Rock is Dead".

Pe 9 ianuarie, fanii români îl vor putea asculta pe Michale Graves în concert, în clubul Quantic din Bucureşti.

Pe 22 ianuarie, este rândul trupelor rock Amorhpis, Soilwork şi Jinjer să îşi încânte admiratorii din România. Show-urile acestora sunt programate la Arenele Romane (cort încălzit) din Bucureşti, iar în deschidere este invitat grupul german Nailed to Obscurity.

Finlandezii de la Amorphis se întorc în Bucureşti pentru a-şi prezenta cel mai recent album, "Queen of Time", dar şi piese care i-au făcut celebri de atâţia ani. Li se alătură trupa suedeză Soilwork, prezentă pe scena metalului din 1995, şi Jinjer, condusă de extravaganta Tatiana Shmailyuk, cea mai bună formaţie de metal din Ucraina.

Lista concertelor lunii ianuarie în Bucureşti este completată de nume mari ale muzicii româneşti, precum Phoenix, Timpuri Noi, Kempes şi Cargo.

Iar nostalgicilor li se recomandă un Concert Extraordinar de Anul Nou, cu Tiberiu Soare şi Symphactory Orchestra, alături de trei solişti de operă remarcabili, mezzosoprana Maria Miron (Jinga), bas-baritonul Cătălin Ţoropoc şi soprana de coloratură Mădălina Andreea Barbu. Ei vor aduce pe 7 ianuarie, la Teatrul Naţional Bucureşti, creaţii semnate, printre alţii, de W. A. Mozart, J. Brahms, P. I. Ceaikovski şi G. Bizet.

Lista principalelor concerte ale lunii ianuarie în Bucureşti:

4 ianuarie

Phoenix - Hard Rock Cafe (22.30)

Carla's Dreams - Berăria H (23.15)

7 ianuarie

Concert Extraordinar de Anul Nou - Teatrul Naţional Bucureşti (19.00)

9 ianuarie

Michale Graves (ex Misfits) - Quantic Club (00.00)

10 ianuarie

Timpuri Noi - Hard Rock Cafe (21.30)

11 ianuarie

Bosquito - Hard Rock Cafe (22.30)

12 ianuarie

Kempes - Quantic Club (21.30)

15 ianuarie

Semnal M - Berăria H (21.30)

16 ianuarie

The Amsterdams - Expirat Club (21.00)

17 ianuarie

RoadkillSoda - Control (21.00)

The Motans - Hard Rock Cafe (21.30)

18 ianuarie

Desperado - Hard Rock Cafe (22.30)

19 ianuarie

Shiller Klangwelten - Arenele Romane (19.00)

22 ianuarie

Amorphis, Soilwork şi Jinjer - Arenele Romane (00.00)

Horia Brenciu & HB Orchestra - Berăria H (21.30)

24 ianuarie

CTC - Expirat (21.00)

Lucia - Hard Rock Cafe (21.30)

25 ianuarie

Azur şi Nelu Vlad - Berăria H (20.00)

Tribut Metallica - Hard Rock Cafe (22.30)

30 ianuarie

Rage Against The Machine Tribute - Berăria H (21.45)

31 ianuarie

Cargo - Hard Rock Cafe (22.30)