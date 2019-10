Se pare că un condamnat a mărturisit că a omorât mai mult de 90 de persoane de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii iar, potrivit FBI, este cel mai prolific criminal din istoria ţării.

Autorităţile cred că toate confesiunile lui sunt credibile, dar până în prezent au fost verificate dpar 50 din ele.

FBI a făcut publice sâmbătă câteva din confesiunile acestuia în care oferă detalii despre anumite victime care nu au fost identificate încă.

De asemenea, autorităţile americane au făcut publice şi mai multe potrete robot ale persoanelor pe care Samuel Little a mărturisit că le-a ucis.

Samuel Little a făcut mai multe confesiuni în cadrul închisorii în care de află din 2014 când a fost condamnat pe viaţă pentru trei crime.

FBI a publicat o parte din confesiuni şi din portretele robot pe site-ul „ Confessions of a Killer ” (n.r. - „Confesiunile unui criminal”) alături de alte detalii pe care bărbatul le-a mărturisit autorităţilor.

Într-un dintre confesiuni, bărbatul mărturiseşte că a ucis o femeie în New Orleans în 1982. Potrivit acestuia, o cunoscuse la o petrecere aniversară. ulterior i-ar fi aruncat cadavrul într-un canal care urma să fie dragat.

„Am prins-o de picioare şi am tras-o spre apă. Este singura pe care am ucis-o prin înecare. Am lăsat-o cu capul în apă. Jumătate din corp era sup apă iar picioarele pe margine”, a mărturisit criminalul.

„Timp de ani de zile Samuel Little a crezut că nu va fi prins pentru cp avea impresia că nimeni nu ţine numărătoarea victimelor sale. Chiar dacp este deja închis, FBI consideră că este foarte important săfacă dreptate dfiecărei victime în parte şi să închidă cât mai multe cazuri posibile”, a declarat un reprezentant al FBI.

Inţial, bărbatul fusese arestat pentru posesie de droguri şi trafic iar în timpul investigaţiei s-a constant scă ADN-ul lui corespunde cu cel găsit în 3 locuri din Los Angeles unde avuseseră loc 3 crime în perioada 1987 - 1989.

Astfel, acesta a fost condamnat în 2014 la închisoare pe viaţă.

Foto: FBI