O femeie de 36 de ani a fost demascată ca trăind o poveste interzisă cu fiul ei, relaţie erotică la care nu vrea să renunţe sub nicio formă, scrie a1.ro. Monica declară răspicat că Caleb Peterson este iubirea vieţii sale.



Femeia hispanică din New Mexico, pe numele ei Monica Mare, are 36 de ani şi se culcă cu fiul ei, Caleb, amândoi riscând 18 luni de închisoare, dacă vor fi găsiţi vinovaţi de incest.



Cei doi sunt incluşi într-o minoritate sexuală controversată, unde membrii practică incestul.



Monica Mares avea 16 ani când l-a născut pe Caleb, pe care l-a dat spre adopţie, deoarece nu-l putea creşte cum se cuvine.



La 18 ani, l-a văzut din nou, dar s-a îndrăgostit de el şi nu a trecut mult timp până să treacă la relaţii intime.