Dintr-o dată, acesta are multe lucruri de făcut şi vrea să se culce mai devreme. Weekend-urile „murdare” au devenit „prea scumpe” şi petrecerile de swingeri cu prietenii sunt „plictisitoare”, se plânge femeia.



„Eu am un apetit sexual uriaş şi ştia acest lucru”, a povestit pasionata de sex în grup.



„Ne-am cunoscut la o petrecere de Halloween în 2015. Eram îmbrăcată într-o dominatoare, în piele neagră, tocuri înalte şi aveam bici. El era un warlock (personaj din benzile desenate) şi ne-am „cuplat” după câteva pahare de Bloody Mary”, a declarat aceasta.



Tânăra i-a transmis bărbatului că-i plac masculii fără prejudecăţi şi el s-a dovedit a fi un adevărat „demon”.



„L-am văzut pe o saltea cu trei femei, am filmat totul. Era ca un câine cu două cozi, am râs copios”, a mai declarat femeia.



Nimfomana este acum dezamăgită, deoarece bărbatul cândva obsedat de orgii a devenit „o umbră” a ceea ce a fost...



„Urăşte să vorbim despre nopţile fierbinţi. Dar nu vreau o altă persoană - vreau să recâştigăm ce am avut. Ieri m-a distrus moral după ce m-a întrebat de ce trebuie să mă împartă cu alţii. A început să se plângă că vrea să fim un cuplu banal”, a spus femeia.



„Ei bine, eu nu vreau să fiu normală. Vreau să fiu rebelă. Dacă el crede că mă retrag din orgii, crede greşit, pentru că eu sunt de abia la început. Am 35 de ani”, a ameninţat doamna pasionată de threesome-uri.