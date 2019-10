Consuelo Matos Gomez are 46 de ani şi locuieşte împreună cu cele două fiice de 10 şi 12 ani pe care le are din căsniciea cu Mutu. Frumoasa Consuelo şi-a deschis în urmă cu un mai bine de un an o agenţie imobiliară în Republica Dominicană, potrivit ProSport.

Agenţia se ocupă de vânzarea unor proprietăţi aflate pe malul Mării Caraibelor. Vilele şi casele de vacanţă pe care le vinde agenţia frumoasei Consuelo valorează cel puţin un milon de dolari, ceea ce îi aduce un frumos profit fostei soţii a lui Mutu.

Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo între anii 2005 şi 2013 şi au împreună două fiice pe Adriana şi Maya, de 12 şi, respectiv 10 ani.

În 2009, Consuelo a fost votată ca cea mai sexy soţie de fotbalist, în urma unui sondaj realizat de site-ul Gosvip.ro.

După ce a divorţat de Consuelo, Mutu s-a căsătorit cu Sandra. Cei doi au şi un băieţel împreună, pe nume Tiago.

Adrian Mutu a avut nu mai puţin de trei soţii – Alexandra Dinu , Consuelo Matos Gomez şi Sandra Bachici, care i-au dăruit „Briliantului” patru copii, două fete şi doi băieţi.