Miley Cyrus a negat speculaţiile privind faptul că i-a fost infidelă lui Liam Hemsworth într-un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter, în care a vorbit şi despre trecutul ei tulbure: "Poţi spune că am făcut twerking (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.), am fumat iarbă, am gura spurcată, dar nu sunt o mincinoasă". În acelaşi mesaj, Cyrus a vorbit despre trecutul său tumultuos, subliniind însă faptul că „s-a maturizat".

După publicarea acestui mesaj, cântăreaţa Madonna şi actriţele Bella Thorne şi Shailene Woodley s-au numărat printre vedetele care şi-au manifestat sprijinul faţă de Miley. Madonna a vorbit despre aceasta ca despre "o femeie care a trăit", care nu trebuie să se scuze pentru trecutul ei, potrivit contactmusic.net.

Miercuri, actorul australian Liam Hemsworth a cerut divorţul de Miley Cyrus, la aproape două săptămâni după ce cei doi au anunţat că se despart, după un mariaj care a durat opt luni. Liam Hemsworth a cerut divorţul, "din cauza unor diferenţe ireconciliabile", la o instanţă din Los Angeles. Procesul de divorţ ar trebui să fie unul simplu, pentru că cei doi nu au copii şi au încheiat un contract prenupţial.

Pe 10 august, Miley Cyrus şi Liam Hemsworth, care s-au căsătorit în decembrie 2018, au anunţat că se despart. Surse apropiate cuplului vorbeau despre infidelitate - respectiv Miley ar avea o iubită -, dar şi despre "pasiunea" lui Hemsworth pentru alcool şi se pare că, de fapt, separarea a avut loc în urmă cu mai multe luni.

Cyrus şi Hemsworth au avut o relaţie din 2010, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru "The Last Song", în 2009. S-au logodit în 2012 şi s-au despărţit un un mai târziu şi şi-au reluat relaţia în 2016.

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare.

În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa. Ea a generat noi controverse în 2013, după ce a fumat, în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct la mai multe posturi de televiziune, ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce a fost premiată la categoria cel mai bun videoclip, pentru piesa "Wrecking Ball". Totodată, dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, a scandalizat opinia publică internaţională. Miley Cyrus a lansat, de asemenea, o nouă "modă" în showbizul internaţional în 2013 - twerking-ul.

Actorul australian Liam Hemsworth a debutat în televiziune, cu un rol în serialul "Neighbours", dar a făcut destul de rapid tranziţia spre marele ecran, remarcându-se în lungmetrajele "Triunghiul", "Numere fatale" şi "Jocurile foamei/ The Hunger Games". Liam Hemsworth a putut fi văzut şi în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu 2/ The Expendables 2".