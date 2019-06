Prince Michael, acum în vârstă de 22 de ani, Paris, 21 de ani şi Bigi, de 17 ani, ar purta rămăşiţele tatălui lor încastrate în bijuteriile care au forma unor inimi sfărmate. Tinerii apar rar purtând colierele în public.

În ciuda faptului că sicriul aurit care adăpostea trupul vedetei a fost depus într-o criptă din Marele Mausoleu din Parcul Forest Lawn Memorial din California, au apărut voci care susţin că mama artistului ar fi incinerat trupul lui Jackson pentru a descuraja jefuitorii de morminte.

Familia a insistat să se păstreze şi mormântul din Forest Lawn, pentru că multe vedete de la Hollywood sunt îngropate acolo.

„Cenuşa lui Michael a fost împrăştiată în iubitul său Neverland, proprietatea care a avut un sens special pentru artist”, au spus sursele presei americane.

„Copiii trăiesc de parcă Michael ar veghea în permanenţă asupra lor”, au explicat cei care au dezvăluit jurnaliştilor secretul familiei Jackson.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.