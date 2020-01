Noul coronavirus (2019-nCoV) s-a exins rapid în cel puţin 22 de ţări, dincolo de China, printre care Marea Britanie, alimentând temerile privind siguranţa globală, scrie express.co.uk.



Infecţiile cu coronavirus au fost confirmate în Franţa, Germania, Japonia, SUA, Australia, Singapore, Macau, Malaezia, Cambodgia, Sri Lanka, EAU, Coreea de Sud, Vietnam, Thailanda, Canada, Nepal şi altele.



Unii au susţinut în mod bizar că profetul Nostradamus a anticipat „Marea Ciumă” a viitorului.



Utilizatorul de Twitter Marco Malacara: „Antichristul conduce la Casa Albă, lăcuste, inundaţii, muşte, coronavirus. Cred că despre asta ne-a zis Nostradamus în urmă cu 465 de ani”.



O altă persoană scrie în spaniolă: „Boala secolului 21 a ajuns. O profeţie a lui Nostradamus. O să murim foarte curând. #coronavirus”.



Infecţia a început în decembrie 2019, când o nouă tulpină a coronavirus, Novel Coronavirus (2019-nCoV), a fost descoperită în localitatea chineză WUHAN.



Virusul a provenit dintr-o piaţă de fructe de mare foarte aglomerată.



Infecţiile cu coronavirus au fost confirmate în Thailanda, Franţa, Germania, Nepal, Coreea de Sud, Japonia, Australia şi SUA.



„Agenţii conspiraţionişti” au sugerat că Michele de Nostradame, Nostradamus, a prezis epidemia din secolul 15.



Adepţii lui Nostradamus cred că profetul a prezis Marele Incendiu din Londra (1666) şi ascensiunea lui Adolf Hitler (1933).



Nostradamus a scris profeţii sub forma unor catrene mistice, care lasă loc de interpretări. Cele mai multe au fost publicate în 1555 în cartea sa Les Proheties.



Unul dintre pasaje, Secol 2:53, ar face referire la coronavirus, susţin unii teoreticieni.



Pasajul sună astfel: „La grande peste de la ville maritime,



Ne cessera pas tant qu'il n'y aura pas vengé la mort:



Du sang juste, saisi et condamné sans crime,



La grande dame est indignée par le faux-semblant.”



Nostradamus vorbeşte despre „Marea Ciumă” dintr-un oraş maritim, care lasă în urmă mulţi morţi. Provincia Hubei se află în estul Chinei şi Wuhan nu ar putea fi „oraşul maritim” din catren, explică unii specialişti.