Unul dintre scafandri, Albert Zoltan, a spus, sâmbătă, corespondentului Mediafax că acţiunea are rolul de a atrage atenţia asupra activităţilor Clubului de scafandri din Dalnic, care are un program pentru copiii cu dizabilităţi.

”Am îmbodobit un brad artificial de Crăciun la 3 metri adâncime, în lacul nostru de la Dalnic, cu globuleţe şi lumini. Am fost două echipe de câte doi scafandri, a fost destul de greu, afară era vijelie. Clubul de scafandri din Dalnic are un program pentru copiii cu dizabilităţi, iar prin această acţiune am dorit să atragem atenţia despre activităţile noastre. Crăciunul este momentul din an în care ne simţim mai aproape de semenii noştri”, a spus Albert.

Acesta a subliniat că bradul va rămâne sub apă până în primăvara anului viitor.